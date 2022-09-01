足球熱話｜英冠老牌球隊破摩連奴開季紀錄　7場不失球僅列中游

2005年英超開季，車路士在摩連奴帶領下戰至第7場才失球，創下英倫球𡍠紀錄。18年後，紀錄終被改寫。

英冠普雷斯頓凌晨於聯賽作客1：0險勝高雲地利，開季7戰不敗兼不失球。破紀錄又如何，球隊沒有因此高踞榜首，觀乎賽績可謂悶出紀錄。



普雷斯頓貴為英格蘭聯賽始創球隊之一，長期在二、三級聯賽浮沉，從未亮相英超。這支英冠中游分子在開季7戰未失一球，但僅入兩球。球隊現時取得2勝5和，今仗之後排第10。

普雷斯頓險勝高雲地利，開季7場未失一球。（普雷斯頓官網）

連續7仗不失球，創下英格蘭聯賽開季不失球紀錄，上一個紀錄是摩連奴帶領的車路士，在2005-06年球季保持首6場不失球，直至第7仗對阿士東維拉，戰至44分鐘終於失球。當時車路士首6仗全勝。

2005年英超開季，車路士戰至第7仗，才被勞基摩亞射破大門。（Getty Images）

觀乎賽績，7戰之中5仗與對手互交白卷，看來很悶，觀乎數據又未盡然。論射門數字，順序為11、20、7、21、10、5及13，雖然在作客射門較少，較為受壓，但本季兩場勝仗都是作客小勝1：0。

創下紀錄的摩連奴，當年頭髮長長，充滿「寸王」風範。（Getty Images）

領隊賴恩路維在今仗賽前受訪，笑談自己的球隊被喻為「全英最悶球隊」，輕鬆反駁：「除了上仗對卡迪夫城踢得差，全場未能製造機會，其實其他場次我們都有威脅。」

上季主力射手艾美積及臣因為轉會傳聞，早前幾仗貶為後備。這位丹麥小國腳，今戰回歸正選，立即一戰定江山。

領隊賴恩路維（中）強調，球隊「一啲都唔悶」。（Getty Images）

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