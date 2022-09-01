利物浦絕殺反勝難掩中場問題　紐卡素7000萬先生對辦︱01球評

利物浦英超聯賽補時8分鐘絕殺2：1反勝紐卡素，晏菲路全場瘋狂慶祝。千辛萬苦全取3分，仍難掩紅軍今季中場「穿窿」重大問題。

另一邊廂，紐卡素新加盟的前鋒伊沙克表現對辦，幾乎一人獨力為球隊全取3分，喜鵲今季值得期待。



軒達臣今季表現大跌，是利物浦一大隱憂。（Getty Images）

1. 傷兵+軒達臣退化 利物浦中場「穿窿」

利物浦上場9：0大勝般尼茅夫，收獲今季首勝，周二主場迎戰紐卡素，立即「打回原形」——上半場形勢穩佔上風，屢次把握不到入球機會，一次控球失誤，被紐卡素新兵伊沙克射入，今季5場聯賽，第4次率先失守。

利物浦近年是英超防線最穩健球隊之一，今季防守表現為何嚴重走樣？傷兵滿營是原因之一，中堅麥迪比、干拿迪受傷，中場失去艾簡達拿更是致命一擊，不過最大問題，還是中場配置。

相對兵源充足的曼城，利物浦每個正選位置也只是剛剛好，後備力量不足之下，只要失去某一球員，實力便大打折扣。艾簡達拿季初受傷之後，高普輪流派出法賓奴和隊長軒達臣，夥拍36歲的占士米拿和19歲的艾利洛。米拿明顯已跟不上英超速率，艾利洛攻強於守，只靠法賓奴或軒達臣來一拖二，均十分吃力。對水晶宮實驗失敗過一次，對曼聯再衰多次，對般尼茅夫終派出軒達臣與法賓奴同時上陣夥拍艾利洛，打開勝利之門。

對曼聯一仗軒達臣犯錯被拉舒福特入球，已為利物浦響起警號。（Getty Images）

般尼茅夫防守力弱，勝仗遮掩了問題所在。今戰面對實力較佳的紐卡素，中場問題再現。軒達臣是筆者十分欣賞的球員，但32歲的他今季狀態嚴重滑落是不爭事實。對曼聯一仗犯錯讓拉舒福特入球，對紐卡素所失一球，同樣是他犯錯所致。

當然嚴格來說，先是阿歷山大阿諾特失去控球讓紐卡素進攻，軒達臣只是情急出腳清波，將皮球送到對手腳下。然而由他出腳，到知道自己「送大禮」，未能反應過來看守住身邊的伊沙克，被後者起腳射入，便是他的責任。全盛期的軒達臣相信至少能回身阻擋伊沙克的射門路線，這一球正好反映他開季至今的表現——力不從心。

軒達臣的問題，突顯阿歷山大阿諾特的防守缺點。（Getty images）

2. 利物浦中後場火燒連環船

軒達臣的下滑，不止令利物浦的中場出事，問題更延伸至其他部門。右翼衛阿歷山大阿諾特攻強於守，當他失位的時候，很多時都由隊友、那經常是軒達臣來補位。在軒達臣速率和狀態大跌之下，阿歷山大阿諾特的防守弱點便被無情暴露出來。法賓奴的速度本來就不高，當軒達臣不能如昔日般瘋狂補位，高位防守之下，右路空位便無所遁形。

很多球隊早已針對利物浦的後防右路來強攻，紅軍靠一人走多步堵塞漏洞，軒達臣今季狀態低沉之下，防守漏洞漸多，防線受到壓力大增，就連向來穩健的中堅雲迪積克，也在對曼聯一仗犯下低級失誤。今季之前，這情況是十分罕見的，連帶左閘羅拔臣，攻守水準也明顯下滑，這正是紅軍中場運轉不靈，引發的火燒連環船效應。

軒達臣平日作用不太起眼，但他對整隊波的運轉十分重要，尤其失去韋拿杜姆之後，堤亞高負責控制節奏，法賓奴做防線屏障，軒達臣以勤力跑動維持球隊中軸運轉，不時以精準長傳分球和撕破對守防線，三人可說是缺一不可。軒達臣今季步速跟不上對手，影響豈止中後場，連帶長傳也打折扣，波及前場反擊速率。

沙拿今季表現同樣下滑。（Getty Images）

3. 紅軍進攻速率嚴重下降

利物浦全隊運作不暢順，當然不止軒達臣一人的問題，高普的戰術關鍵一字是「快」，今季整體行軍速率卻嚴重下滑。前線失去文尼，取代他踢左翼的路爾斯戴亞斯表現搶眼，可是他很喜歡「上腳」，經常拖慢球隊行軍速度。加上中場軒達臣、米拿和法賓奴全部速度減慢，導致無論是前場運球速率，還是球隊轉守為攻速率，均不及往日爽利。

紅軍進攻速率大跌，最受影響就是靠速度食糊的王牌球星沙拿。利物浦近季經常靠兩、三腳波已反擊突入對手禁區的畫面，今季很少出現。有文尼在陣的時候，紅軍左文尼、右沙拿雙翼齊飛，較易扯散空位；折去一翼之後，明知左路的戴亞斯愛盤扭，只需派員緊纏，拖慢紅軍進攻節奏，到皮球傳到沙拿腳下，已經有足夠時間回防，以二人、甚至三人包圍，沙拿多強也難以衝出重圍。

利物浦激情反勝紐卡素背後，高普有很多問題尚待解決。（Getty Images）

4. 利物浦今季點算好？

利物浦顯然也發現問題所在，高普領隊高調「認錯」，指出中場確有增兵必要。防守中場目標曹亞文尼被皇馬搶走，市面上暫時沒有合適人選。轉會窗關上前，匆匆從祖雲達斯外借艾法美路，此子能否修正紅軍中場問題，現階段難以判斷。肯定的是，昔日行之有效的「鐵人中場」陣容現已青黃不接，必須早日換血，關鍵是如何換、找誰來換。

忍痛放棄今季，來加速培育艾利洛、鍾斯和卡華路好（並在下季買比寧咸，如果買到的話），還是在轉會市場買人救亡好？從借入艾法美路，球會顯然選擇前者，借人頂住先，然後下季再算。

「黑伊巴」伊沙克成紐卡素本夏最重磅收購。（Getty Images）

4. 紐卡素「黑伊巴」強勢登場

這場深夜比賽最大亮點，是紐卡素新兵伊沙克。這位有「黑伊巴」稱號的前鋒，憑一己之力玩弄紅軍防線，為紐記先開紀錄的入球相當精彩。事實上，如非他下半場的入球被肉眼難以判斷些微之差遭旁證舉旗越位在先，相信很大機會已為球隊作客全取3分。

伊沙克步大力雄，而且有腳法、有射術，甫加盟已展現級數，證明7000萬歐元身價何在。身型較為單薄是隱憂，今仗後段亦傷出被調離陣，不過當球隊被利物浦末段絕殺反勝時，他雙眼猶如噴火一樣滿眼怒火，盡顯鬥心。好球員易得，有心有力又有火的球員難求，從紐卡素成為億萬豪門後收購全部合用可見，球會買手甚有眼光，伊沙克表現令人期待。