西甲｜利雲度夫斯榮登射手榜首　夏蘭特：拜仁找我代替他太失禮了

今季空降英超的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）延續在德甲的好表現，首6場攻入10球；另一由德甲出走的前鋒、由拜仁慕尼黑轉投西甲巴塞隆拿的羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski），雖然生涯末期才來到新聯賽，但這位波蘭射手似乎完全不用適應期，表現絕不比「後輩」夏蘭特遜色。



巴塞隆拿在今季西甲第5輪賽事主場鬥西維爾，21分鐘就由今夏新援之一拉芬拿打開紀錄，這名由列斯聯加盟的中場也攻入自己轉會後的第一球。

36分鐘，祖利斯古迪（Jules Koundé）自行持球推過半場後一記斜角吊傳，利雲度夫斯基福至心靈地突破越位，心口一控、一射，皮球彈地入網，盡顯功架，換邊後再由艾歷加西亞建功，奠定3：0大勝，以開季4勝1和的走勢暫排聯賽榜次席。

利雲度夫斯基的走位、心口一控再一射，整個入球過程盡顯功架。（美聯社）

西甲5輪賽事過後，皇家馬德里仍然保持全勝姿態，「銀河艦隊」暫以5場全勝力壓巴塞排在第一位。

利雲度夫斯基剛加盟西甲，便以4場攻入5球的數據，與切爾達的艾斯柏斯並列西甲射手榜榜首，今仗入球更是精彩，獲盡讚賞。

利雲度夫斯基縱使已34歲，但表現毫無下滑跡象。（美聯社）

另邊廂，現年22歲的夏蘭特，則在周日凌晨（4日）曼城作客阿士東維拉一戰，攻入個人第6場英超賽事的第10個入球，此前兩仗更連環上演帽子戲法，跟利雲度夫斯基一樣，在不需花時間適應下，已將在德甲的好表現帶到新聯賽、甚至更上層樓。

兩人的年齡縱有12年差距，但過去分別效力多蒙特和拜仁慕尼黑時，已常獲相提並論，今季即使分別來到新聯賽，兩人都立刻入球頻頻，相信今季歐洲金靴獎的競爭焦點，也會落在兩人身上。

夏蘭特一降臨英超已交出「怪物級」表現。（美聯社）

不過夏蘭特縱使急速冒起，他對利雲度夫斯基仍然敬佩萬分，日前他在荷蘭電視台Viaplay的紀錄片中，談及在轉會曼城前曾收到拜仁慕尼黑邀請加盟，惟他認為自己未有能力代替利雲度夫斯基：「我也不知道利雲度夫斯基到底為這間球會（拜仁慕尼黑）入了幾多球、贏過幾多個錦標。若我跟他易地而處，我會覺得很抱歉，（拜仁想由我來代替他）對他來說太失禮了。」