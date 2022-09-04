英超｜夏蘭特又入波追平兩項紀錄　怪物級表現卻遭球證搶風頭

英超第6輪，曼城作客阿士東維拉，除了今夏空降的「神鋒」艾寧夏蘭特（Erling Haaland）又入波，更惹人關注的是維拉末段一次攻勢疑遭旁證過早舉旗，成為「冤案」。



曼城今場作客維拉，一直到50分鐘才打開紀錄，入球者再一次是大熱人選夏蘭特，這位挪威前鋒接應奇雲迪布尼右路傳中，在尾柱發揮其捕位能力及跳躍力，在半空以左腳近門撞入。

這個入球成為夏蘭特首6場英超賽事的第10個入球，追平了紐卡素名宿昆尼（Mick Quinn）在1992年創下的紀錄；而近年在個人首6場英超中入球最多的球員中，能較接近夏蘭特的，只得阿古路（Sergio Aguero）和迪亞高哥斯達（Diego Costa），兩人分別攻入8球。

夏蘭特今仗入球盡顯其跳躍力，繼續以怪物級表現壓制對手後衛。（美聯社）

夏蘭特追平兩項英超紀錄

夏蘭特同時追平另一紀錄——成為英格蘭頂級聯賽史上第4位在個人首3場作客賽事都取得入球的球員，另外4位分別是畢士利（Peter Beardsley）、奇連士文（Jurgen Klinsmann）、拜安高（Francesco Baiano）及波錫（Alen Boksic）。

夏蘭特的入球未能為曼城帶來3分之餘，事實上「藍月亮」本身大有可能反勝為敗，落後下狂攻的維拉在74分鐘由里安拜尼（Leon Bailey）追平比數，僅5分鐘後，維拉再一次攻勢，菲臘比古天奴回後在禁區頂接波，然而在起腳之際遭吹罰越位，令皮球縱使應聲入網，亦無法透過VAR檢視是否成立。

謝拉特認為，以艾特維（Stuart Attwell，圖）為首的裁判團隊犯錯，導致維拉失去反勝的機會。（美聯社）

不幸的是，由重播片段可見，古天奴事實上並沒有越位，意味這個入球很大機會成立，當然也不能排除球證在古天奴起腳一刻鳴笛，也令曼城球員放鬆了戒備。最終賽事1：1完場，維拉主帥謝拉特自然大表不滿，他賽後怒道：「當然我有偏見，但我覺得那是有效的入球，球證早在上半場已犯過一樣的錯，他總是很心急要吹哨子，而在一場比賽裏令我們兩度受害。」

從重播畫面可見，古天奴在回後接球前並沒有越位。（直播截圖）

謝拉特透露，自己賽後曾跟裁判團隊傾談，而球證一方也承認犯錯：「他們也承認自己太快便吹哨子，我問過他們的意見了，這種情況下，我總會先了解他們的看法，但今次球證太早吹哨子了。」謝拉特稱，明白近期球例有少許改變，要求球證和旁證在鳴哨和舉旗時不要拖太久，「但我覺得若是這種並非黑白分明的情況，是值得等一下的。」