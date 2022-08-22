西甲｜利雲度夫斯基45秒閃擊開齋　巴塞大破皇蘇打開勝利之門

巴塞隆拿取得今季西甲首勝，作客以4：1大勝皇家蘇斯達。「壽星仔」羅拔利雲度夫斯基梅開二度，以西甲開齋來慶祝自己34歲生日。



上輪主場與華歷簡奴踢成0：0的巴塞，周日作客皇蘇，布斯基斯停賽，法蘭基迪莊踢防中，另外由西維爾加盟的法國中堅祖利斯古迪仍未註冊，無法上陣。西班牙傳媒估計，巴塞正努力賣人騰出薪酬空間，祖利斯古迪可能要等到9月才能註冊。

利雲度夫斯今次射入西甲處子入球。（Getty Images）

今場對皇蘇，巴塞開波45秒就取得入球，來自一次快速反擊，小將巴迪（Álex Balde）右路推進傳中，上場「食白果」的利雲度夫斯基乖巧走位射入，幫球隊領先之外，這位波蘭國腳還攻入首個西甲入球。

First Barcelona goal for Robert Lewandowski ✅



Not a bad birthday present 🥳💙❤️ pic.twitter.com/JmHU5ILcb7 — Manish (@tobimanish) August 21, 2022

後備落場的安素法迪表現搶鏡。（Getty Images）

雖然皇蘇6分鐘就由伊沙克（Alexander Isak）追平，但巴塞換邊後連入3球，後備落場的安素法迪表現搶鏡。他在66分鐘先助攻奧士文尼迪比利。兩分鐘後，法迪再助攻利雲度夫斯基入波。利雲度夫斯基周日剛好34歲生日，他送給自己兩個入球作為生日禮物，並當選今場的最佳球員。

奧士文尼迪比利慶祝入球。（Getty Images）

79分鐘，法迪錦上添花，幫巴塞鎖定贏4：1，取得今季聯賽首勝，暫時兩戰得4分。主帥沙維賽後表示，球會高層正在努力處理，仍未知價值5500萬歐的新兵古迪何時可以註冊候命，「這件事困擾着我，因為我們簽他回來，是讓他比賽，他很明白現時的情況。看看下周吧，看看有沒有運氣。」