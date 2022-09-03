英超一個轉會窗狂使19億鎊破盡紀錄　車路士及森林創轉會之最

英超夏季轉會窗在周五（2日）早上正式結束，據四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）的統計，英超20支球隊的轉會支出合共為19億英鎊，以5億鎊之差刷新了2017年的14億鎊紀錄。分析認為，球隊的財政狀況復甦與聯賽的激烈競爭，促成了新紀錄。



德勤的報告顯示，本夏轉會窗中，英超共用了破紀錄的19億英鎊簽人，佔了五大聯賽總轉會支出的49%，聯賽轉會淨支出亦首次突破10億鎊，20隊中也有9隊用了超過1億鎊買人。

最驚人之處，是英超一個聯賽今夏的轉會支出，已比意甲、法甲及西甲3個聯賽總和（15億6000萬鎊）更高，也以逾12億之差，拋離轉會總支出排第二的意甲（約6億4600萬鎊）。

19億也刷新了英超兩項紀錄——單轉會窗支出紀錄（2017年的14億鎊），及單季轉會窗（夏季及冬季）支出紀錄，由於原本的「紀錄保持者」——2017/18球季兩個轉會窗總支出為18.6億英鎊，目前2022/23球季僅夏季轉會窗支出已達19億，即使未到冬窗，也已夠刷新紀錄。

車路士曼聯森林齊創紀錄

除了整個聯賽轉會開支創新高，英超球隊也刷新紀錄——車路士以2億6000萬鎊，成為英超史上在單一轉會窗中花費最高的球會，曼聯則以2.02億鎊打破了原本由自己保持的英超紀錄，但最終「不敵」車路士；諾定咸森林則簽下了21名新球員，打破了英國球隊單一轉會窗簽下最多球員的紀錄，舊紀錄為蘇超登地聯（2000年）及利雲斯頓（2001年）單季簽入19名球員。

車路士本轉會窗用了2億6000萬鎊買人，其中包括以7000萬購入法國中堅科芬拿（Wesley Fofana）。（Twitter）

德勤主要合夥人Tom Bridge認為，自疫情以來，英超重新開放球迷入場、以及鉅額的電視轉播新合約等因素下，球會收入復甦之餘更勝從前，令各隊對經營環境充滿信心，因此更願意花錢。

此外，由於英超的競爭變得更為激烈，不論是豪門為了競逐冠軍與歐洲賽席位，還是升班馬為護級而戰，為求達成目標，大部分球會願意付出高價購買好球員，力求提升球隊表現。