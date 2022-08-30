足球熱話｜曼聯天才新星外借伯明翰　歡迎短片變監犯惡搞經典電影

曼聯的19歲中場小將美治比（Hannibal Mejbri）外借英冠的伯明翰一季。因為美治比的名字叫漢尼拔，伯明翰就為他剪輯了一段惡搞經典電影《沉默的羔羊》的歡迎短片，美治比變成食人狂魔Hannibal Lecter，身處監牢之中。

這段短片反應兩極，有球迷大讚伯明翰有創意，亦有球迷不滿球會將新兵美治比變成監犯。



這條美治比的歡迎短片中，用上《沉默的羔羊》的經典一幕。茱迪科士打飾演的FBI女探員Clarice Starling到監房探訪由安東尼鶴健士主演的食人狂魔醫生Hannibal Lecter，她走進牢房通道，見到不同的囚犯，然後走到Hannibal Lecter的監倉前。伯明翰就惡搞這一幕，將監倉內的Hannibal Lecter變成美治比，因為這個經典角色與美治比的名字一樣叫漢尼拔。

伯明翰以《沉默的羔羊》經典場面惡搞新兵

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伯明翰惡搞《沉默的羔羊》來歡迎美治比，引起網民熱議，始終這是一套1991年的舊電影，未必每個人都看過及理解。有網民留言問：「為何他在監牢中？」亦有人問：「這是什麼官宣？他之前坐過監？」

但亦有網民大讚伯明翰有創意，有人留言：「這是我見過最好的官宣。」亦有人表示：「製作這段影片的人應該加人工。」

【伯明翰歡迎美治比的短片】

部分網民認為美治比是一位非常優秀的球員，踢英冠超班，有人留言：「他踢英冠簡直是犯罪。」亦有人看另一角度解讀美治比變監犯，「我們要鎖起他，不要讓他離隊。」還有網民調侃，想拿美治比簽名的話就要去探監。

有球迷表示，要去監倉問美治比索取簽名。（網上圖片）

在《沉默的羔羊》中，Clarice Starling見到食人狂魔醫生Hannibal Lecter的一幕。（網上片段截圖）

美治比在2019年從摩納哥加盟曼聯，在曼聯青年軍成長，雖然他在曼聯一隊上陣寥寥可數，但他已經16次代表突尼西亞國家隊。伯明翰宣布借用美治比一個球季，他們正等待足總及賽會的批准，這位曼聯借將有機會趕及周二晚上陣對諾域治。