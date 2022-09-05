英超｜曼聯靠防守反擊挫阿仙奴　坦赫格阿迪達賽後談勝負關鍵

曼聯在英超主場以3：1擊敗阿仙奴。曼聯由安東尼先開紀錄，領先半場，阿仙奴就靠布卡約沙卡追平1：1。曼聯之後兩度靠長傳撕破阿仙奴防線，拉舒福特梅開二度，贏3：1完場。曼聯贏波後以12分排第5位，而阿仙奴今季首次失分，仍以15分繼續排榜首。這場曼聯對阿仙奴的勝負關鍵在什麼地方？聽聽兩位領隊的看法。



阿仙奴較多時間控球進攻，射門次數亦比曼聯多，可說是贏形勢輸波。阿仙奴主帥阿迪達說：「我們贏不到，是因為我們在某些時候缺乏紀律，而且面對龍門時不夠堅決。」阿仙奴今場16射3中，曼聯則是10射6中。

阿仙奴的馬天尼利頻頻威脅曼聯防線。（Getty Images）

「我們第一個失球時，球員與般奴費南迪斯有接觸，之後我們沒有跟從一向的方針，在二對一時失波。」

曼聯的第一個入球：艾歷臣後場斜傳，穿透了阿仙奴的中場，打亂了兵工廠的部署。般奴前場接應，推了一大步，被踢跌前傳給身邊的查頓辛祖，將阿仙奴後防的注意力引到左路。辛祖再傳給中路的拉舒福特，之後他十分冷靜，再斜傳予無人看管的安東尼第一時間射入。

「在半場時，我跟球員說，如果我們踢得更勇敢，就可以贏波。我們應該可以贏到2：1。我們上了一課，如果你想贏的話，所有東西都不能夠做錯。」阿仙奴在下半場初段很多攻勢，沙卡在60分鐘追平。

馬拉西亞面對沙卡都幾吃力。（Getty Images）

「我們有段長時間完全控制大局，製造出來的機會一個接一個，但都未能終結這場比賽。在任何時刻，只要給對手空間，他們就能夠傷害你。」

阿迪達認為阿仙奴是表現較好的一隊，但小小失誤足以致命，他說：「他們有3個大好機會，入了3球，我們都有不少機會，但入球不夠多。在頭18分鐘，我們都踢得掙扎，但之後我們接掌了比賽。」

「我們在一些關鍵的位置失去控球，我們不應該在這些地方控球，對方一次傳球就能夠打穿我們。我們今場是應該勝出的，因為我們的踢法及表現，主導了整場比賽。」

坦赫格認為曼聯攻守轉換做得好。（Getty Images）

曼聯在開季兩連敗後重拾正軌，錄得4連勝。主帥坦赫格說：「我們能應對挫敗，這是好事，我們真的有大改善。我們有正確的態度，得到信任及信念，但我們還有改進的空間。」

「我們仍然可以踢得更好，例如逼搶上，我們有好的比賽計劃，但當他們的辛真高走到中場時，令到他們中場有人數優勢。我們用波時應該更冷靜，不應太易失去控球權。」曼聯頭10分鐘壓制阿仙奴，但當加比爾馬天尼利的「詐糊」出現後，形勢逆轉，阿仙奴搶回控球優勢，曼聯受壓打反擊。

拉舒福特為曼聯梅開二度。（Getty Images）

「你可以見到阿仙奴的風格，但我們的精神鬥志帶來了勝利。就算我們在逼搶中失利，我們都能夠反擊，我們在攻防轉換方面做得好。」曼聯的3個入球都來自快速的轉守為攻，撕破阿仙奴陣腳未穩的防線。

坦赫格滿意今場的表現，但與他心目中的理想足球尚有距離，還要努力。他說：「這需要一個過程，每日去提升水平。這是我的要求，也是隊中每夠球員的要求。每日都要踢出最好的表現。」

「人人去到卡靈頓訓練中心，都全力以赴，這是過程，我們正向正確的方向邁進。我們不是已經達成目標，但方向是對的。我明白球迷，他們有憧憬，但這只是整個過程的開始。」