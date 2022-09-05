英超｜安東尼曼聯地標戰建功顯魔性　坦赫格：前線最後一塊拼圖

「一億先生」安東尼的英超地標戰，一腳左腳熨射建功，為曼聯生涯揭開序幕，慶祝時激動地親吻會徽，「魔性」盡露，連C朗拿度也拍手讚好，首戰表現或已俘虜不少「曼迷」。

縱然阿積士多次抬價，曼聯依然高價羅致這名巴西國腳，主帥坦赫格賽後直指安東尼是最後拼圖。



安東尼是曼聯今夏的重點收購，阿積士方面堅持不放人，主帥舒路達對這名巴西國腳留隊有信心，但最終敵不過現實的因素，紅魔鬼以1億歐元的轉會費「打動」對方，安東尼終成曼聯一員。

曼聯力追下，安東尼如願加盟。（Getty Images）

「一億先生」開齋顯魔性

22歲的安東尼是否配得上這個轉會費，相信是不少「曼迷」的疑問。穿上21號球衣的安東尼，甫加盟隨即登場，以正選右翼身份惡鬥挾5連勝的阿仙奴，英超初亮相即建功。曼聯一次流暢組織，拉舒福特快腳傳給右路的安東尼，禁區內熨射遠柱建功，為曼聯在上半場35分鐘先開紀錄。

等了又等，安東尼終成曼聯一員，地標戰更有入球，他也忘形地慶祝，振臂並拍打自己的心口，再親吻球衣上的會徽，盡展「魔性」。「一億先生」以入球向「曼迷」們送上見面禮，當然點燃全場氣氛。

安東尼地標戰即建功，全場陷入瘋狂。（Getty Images）

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安東尼建功 C朗也讚好

師弟生性，C朗倍感安慰，看到安東尼打開紀錄後，這名老大哥在後備席上站立拍手，臉上露出滿足的笑容。C朗下半場中段取代安東尼的位置，入替時再露笑容，似乎很久沒見過C朗這個笑容。安東尼賽後透過社交網站，再向C朗致敬，並以葡萄牙文稱對方為「偶像」（Ídolo）。

安東尼建功，C朗都讚好。（Twitter截圖）

C朗入替安東尼時，同樣顯露滿意笑容。（Getty Images）

坦赫格：前線最後一塊拼圖

曼聯的進攻側重左路是多年的問題，除了查頓辛祖，安東尼馬迪爾及拉舒福特也慣常出任左翼，如今似乎找到最理想人選，主帥坦赫格賽後直言安東尼有速度﹑好腳法及有逼搶能力，更重要的是他有潛力，「英超的強度與荷甲不同，他（安東尼）需要時間適應，加上季前有傷，狀態未達最佳，但他在今仗已經展示自己的潛力，我相信他能夠做到。」

安東尼終於來投，坦帥直指他是前線最後的拼圖，「我們有辛祖及拉舒福特，前場獨欠一個右翼，安東尼正好填補這位置，而他將會成為敵軍的一大威脅。」

坦赫格直指安東尼是曼聯前線的最後棋子。（Getty Images）

曼聯最終以3：1力克阿仙奴，開季兩連敗後反彈，連贏4場，暫列聯賽榜第5位；阿仙奴則續以15分排榜首。

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