英超︱曼聯受惠VAR推翻阿仙奴入球　基斯甸艾歷臣被批軟弱︱有片

撰文：袁志浩
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曼聯（Manchester United）主場以3：1擊敗阿仙奴，除了令對方五連勝斷纜，紅魔亦在開季兩連敗後谷底反彈，豪取四連勝。不過上半場VAR一次判決，推翻阿仙奴入球，惹來爭議。

兵工廠今仗上半場一度藉加比爾馬天尼利接應布卡約沙卡直線，力壓曼聯守衛單刀射入領先，但VAR慢鏡重溫後，認為馬田奧迪加特搶波時侵犯基斯甸艾歷臣在先，改判入球無效。

VAR認為馬田奧迪加特搶波時侵犯基斯甸艾歷臣在先。（Getty Images）
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馬天尼利的入球被推翻。（Getty Images）

阿仙奴主帥阿迪達賽後率先炮轟球證，直言VAR判決不一致，「上周維拉球員侵犯蘭斯達爾後入球，球證說不是犯規；布卡約之後也被踢跌，卻又不是十二碼。但今天這又變做犯規了，真的很難理解。」

阿仙奴球員向球證投訴。（Getty Images）

有份評述今場賽事的前車路士射手哈索賓基在半場時表示，VAR重新審視奧迪加特的攔截是「荒謬（ridiculous）」，「只是艾歷臣太弱了！球證說過今季會改變，判決時會更寬容。」

他認為奧迪加特雖沒有踢中皮球，但球例容許球員有身體接觸，「他（奧迪加特）沒有踢人，只是碰撞了一下，這是可以的，那為什麼要判罰，對我來說這不是犯規。」

哈索賓基認為球例容許身體接觸，入球應該有效。（Getty Images）
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連擔任評述員的曼聯名宿堅尼亦同意這個論點，不過堅尼承認明白球證會判罰的原因，「上半場很多球員跌倒，球證就吹罰了，我不喜歡看到這種情況。根據這種慣例及標準，我會假設這是犯規。」

至於前利物浦中堅加歷查其後則在社交網站發文，表示支持球證決定，「雖然今周VAR的表現很不濟，但今場他做了正確的事，這是一記犯規。」

堅尼雖認為奧迪加特的動作不是犯規，但認為在現行尺度下，明白球證吹罰的原因。（Getty Images）
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