法甲｜美斯獻精彩倒掛惹對手球迷喝彩　神級演出率PSG大勝

美斯（Lionel Messi）領巴黎聖日耳門（PSG）在今季法甲第一戰作客克萊蒙特，這位阿根廷球王上季表現被批評，但今季首戰即交出一記「金球」，令克萊蒙特即使在主場慘吞5蛋，但該隊球迷都驚訝得向他致敬。



巴黎聖日耳門作客上季只排第17位的克萊蒙特，仍然精銳盡出，美斯、尼馬和麥巴比悉數正選，務求在開咧戰全取3分。今仗踢來對PSG也沒什麼難度，9分鐘，美斯便交出一記絕妙的助攻予尼馬先開紀錄，尼馬再先後助攻予夏基美和馬昆奴斯，PSG半場已領先至3：0。

美斯助攻予尼馬，惹來球迷辯論他是有心或無意：

Messi's assist for Neymar in slow motion 🎥 pic.twitter.com/iMF9r5LgZ1 — Messi Comps (@Messi_comps) August 6, 2022

下半場末段則變成美斯的表演時間，他在80分鐘與尼馬一次撞牆，再將皮球送入網窩，但最矚目的一刻出現在86分鐘，PSG中場里安度柏利迪斯在中圈前將皮球吊入禁區，美斯配合起動、完美突破越位，他在十二碼點背向龍門，心口將皮球控定、再施展一記完美的倒掛笠射，雖然門將在小禁區頂做好準備，皮球仍剛好笠過他入網，將比數鎖定在5：0。

這記入球令PSG眾將都立刻衝向美斯向他道賀，連被換出、在後備席上的馬高華拉堤都一臉驚訝；更震撼的是，現場的克萊蒙特球迷雖然面對愛隊被大炒，但看台上卻傳來他們的呼聲：「美斯！美斯！」更有不少人站立鼓掌，向「球王」致敬。

美斯的倒掛入球片段：

The whole stadium applauding and chanting “MESSI, MESSI, MESSI” after his unbelievable performance. RESPECT ❤️🐐🔥👏 pic.twitter.com/hwMG1fO9eH — mx (@MessiMX30iiii) August 6, 2022

克萊蒙特球迷為美斯喝采：