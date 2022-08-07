法甲｜美斯獻精彩倒掛惹對手球迷喝彩　神級演出率PSG大勝

撰文：高詩琦
出版：更新：

美斯（Lionel Messi）領巴黎聖日耳門（PSG）在今季法甲第一戰作客克萊蒙特，這位阿根廷球王上季表現被批評，但今季首戰即交出一記「金球」，令克萊蒙特即使在主場慘吞5蛋，但該隊球迷都驚訝得向他致敬。

巴黎聖日耳門作客上季只排第17位的克萊蒙特，仍然精銳盡出，美斯、尼馬和麥巴比悉數正選，務求在開咧戰全取3分。今仗踢來對PSG也沒什麼難度，9分鐘，美斯便交出一記絕妙的助攻予尼馬先開紀錄，尼馬再先後助攻予夏基美和馬昆奴斯，PSG半場已領先至3：0。

美斯助攻予尼馬，惹來球迷辯論他是有心或無意：

下半場末段則變成美斯的表演時間，他在80分鐘與尼馬一次撞牆，再將皮球送入網窩，但最矚目的一刻出現在86分鐘，PSG中場里安度柏利迪斯在中圈前將皮球吊入禁區，美斯配合起動、完美突破越位，他在十二碼點背向龍門，心口將皮球控定、再施展一記完美的倒掛笠射，雖然門將在小禁區頂做好準備，皮球仍剛好笠過他入網，將比數鎖定在5：0。

這記入球令PSG眾將都立刻衝向美斯向他道賀，連被換出、在後備席上的馬高華拉堤都一臉驚訝；更震撼的是，現場的克萊蒙特球迷雖然面對愛隊被大炒，但看台上卻傳來他們的呼聲：「美斯！美斯！」更有不少人站立鼓掌，向「球王」致敬。

美斯的倒掛入球片段：

克萊蒙特球迷為美斯喝采：

英超｜車路士險勝追平曼聯紀錄　愛華頓中堅一次小錯慘變重傷英超｜利物浦輸波　雲迪積克兩項無敵紀錄遭粉碎　前鋒被批隱形英超｜熱刺4：1反勝修咸頓　孫興慜獻助攻　下半場連入兩球奠勝英超｜利物浦首輪兩度逼和富咸2：2　紐尼斯後備入替即建功伊高沙托尼投日乙甲府風林　相隔10年回歸日本球壇西甲｜巴塞未達財政要求禁註冊新將　忙開源節流不忘繼續增兵英超｜法國新星地標戰即獲最佳球員　出色表現助阿仙奴力保不失英超｜湯馬士柏迪上陣惹球迷不滿　女權組織球場上空拉橫額發聲德甲｜文尼首戰德甲即有士哥　拜仁開鑼戰大炒法蘭克福英超｜阿仙奴響頭炮曼城雙子表現佳　奧迪加特單刀橫傳失敗告終
美斯（Lionel Messi）
巴黎聖日耳門（PSG）
尼馬
法甲
足球
你可能感興趣