英超轉會｜PSG欲增強鋒力　驚傳洽購拉舒福特做美斯接班人

撰文：趙子晉
出版：更新：

巴黎聖日耳門前線星光熠熠，即使有美斯﹑麥巴比及尼馬等球星在陣，PSG新帥加迪亞依然有意增添鋒力，多間外媒驚傳曼聯鋒將拉舒福特正是目標人物。

法甲豪門巴黎聖日耳門今夏積極擴軍，先後簽入多名新兵，其中包括從蘭斯借入的前鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike）。

PSG前場仍要添兵

PSG前場除了美斯﹑尼馬及麥巴比外，還有伊卡迪﹑沙拉比亞及新加盟的艾傑迪基，惟新帥加迪亞（Christophe Galtier）依然未滿足，強調前線仍然要人，「11月中前的賽程相當緊密，加上世界盃，我們需要新前鋒應付多條戰線，球隊方面正努力尋找適當的人選。」

即使PSG前線有美斯及尼馬等球星坐鎮，主帥依然未滿足。（美聯社）

傳肥約吸引曼聯前鋒拉舒福特

豪門如PSG，人又怎會嫌多，這支法甲班霸有意在前場再添猛將，法國《隊報》早前驚傳目標人物竟然是曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford），英國《獨立報》更指他是美斯的接班人，事關擔心美斯來季離隊。《ESPN》其後引述消息人士透露，拉舒福特的代表曾與PSG高層在上星期見面，討論轉會的可能性，並指PSG方面正準備一紙「肥約」吸引「福仔」來投。

拉舒福特早前對白禮頓的開鑼戰正選登場。（Getty Images）

拉舒福特與曼聯有「1+1」的合約在身，明年有優先續約的選項，倘若PSG今夏求購的話，曼聯方面必定叫天價，加上曼聯前線選擇不多，讓拉舒福特離隊的機會甚低。另一方面，英國《每日郵報》表示，拉舒福特在曼聯十分高興，暫時沒有離隊的念頭。

更多轉會消息：

武磊重返中超　外流兩紀錄獲讚全村希望　上海海港：如7歸來西甲轉會｜巴塞隆拿7將仍未能註冊　兩新兵或先行一步離隊轉會情報︱賓福特買入利物浦前目標　阿仙奴清走兩將　迪比去意甲轉會情報｜曼聯增兵又吼荷甲球員　《天空體育》：3500萬鎊斟加普足球轉會｜迪姆華拿大減價回歸萊比錫　撰文難忘車路士球迷支持轉會情報｜曼聯收球迷投訴放棄阿拿奧杜域　斟拉比奧特進展樂觀足球轉會｜「新夏蘭特」積斯高拒絕豪門　下季「內部調職」萊比錫足球轉會｜狼隊又簽葡萄牙兵　古亞迪斯3000萬歐來投加強攻力英超︱迪姆華拿半價返RB萊比錫　未獲領隊杜慈「信任」失意車路士熱刺淪落人再獲維拉利爾青睞　破紀錄收購或一併借走｜轉會動態

英超第2輪直播賽程：

英超第2輪直播賽程。（01美術製圖）
拉舒福特
曼聯（Manchester United）
巴黎聖日耳門（PSG）
英超（Premier League ）
足球
轉會動態
你可能感興趣