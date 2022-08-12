英超轉會｜PSG欲增強鋒力　驚傳洽購拉舒福特做美斯接班人

巴黎聖日耳門前線星光熠熠，即使有美斯﹑麥巴比及尼馬等球星在陣，PSG新帥加迪亞依然有意增添鋒力，多間外媒驚傳曼聯鋒將拉舒福特正是目標人物。



法甲豪門巴黎聖日耳門今夏積極擴軍，先後簽入多名新兵，其中包括從蘭斯借入的前鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike）。

PSG前場仍要添兵

PSG前場除了美斯﹑尼馬及麥巴比外，還有伊卡迪﹑沙拉比亞及新加盟的艾傑迪基，惟新帥加迪亞（Christophe Galtier）依然未滿足，強調前線仍然要人，「11月中前的賽程相當緊密，加上世界盃，我們需要新前鋒應付多條戰線，球隊方面正努力尋找適當的人選。」

即使PSG前線有美斯及尼馬等球星坐鎮，主帥依然未滿足。（美聯社）

傳肥約吸引曼聯前鋒拉舒福特

豪門如PSG，人又怎會嫌多，這支法甲班霸有意在前場再添猛將，法國《隊報》早前驚傳目標人物竟然是曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford），英國《獨立報》更指他是美斯的接班人，事關擔心美斯來季離隊。《ESPN》其後引述消息人士透露，拉舒福特的代表曾與PSG高層在上星期見面，討論轉會的可能性，並指PSG方面正準備一紙「肥約」吸引「福仔」來投。

拉舒福特早前對白禮頓的開鑼戰正選登場。（Getty Images）

拉舒福特與曼聯有「1+1」的合約在身，明年有優先續約的選項，倘若PSG今夏求購的話，曼聯方面必定叫天價，加上曼聯前線選擇不多，讓拉舒福特離隊的機會甚低。另一方面，英國《每日郵報》表示，拉舒福特在曼聯十分高興，暫時沒有離隊的念頭。

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