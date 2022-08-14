法甲｜麥巴比反擊收步竟獲主帥維護　遭尼馬暗指掌權猶如PSG老闆

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，台譯姆巴佩）今夏最終決定拒絕皇家馬德里，而與巴黎聖日耳門（Paris Saint Germain）續約，來自卡塔爾資金的天價薪金和非同凡享的權力，自是最大原因。

盛傳這名法國國腳由此獲得等同管理層的權力，不少球迷譏諷他為「麥總」，令人側目的是，他竟將這種「總裁態度」帶入比賽；而尼馬似乎也暗示「麥總」是事實。



法甲第二輪，巴黎聖日耳門在主場對蒙彼利埃，球星雲集的PSG毫無懸念地以5：2獲勝，比數毫不意外，教人震驚的是比賽中其中一幕。

上半場，PSG一次反擊，中場域天拿（Vitinha）在中路持球推進，他望了一望在左邊線向前奔跑的麥巴比，終決定不將球交給他，而稍稍將球帶向右路、再交給在右邊線的美斯，麥巴比見狀即時收步，更揚手表示不滿，並背向球友慢慢往回走。

Mbappé desistindo e virando as costas pro lance depois de não receber o passe que queria (já imagino a choradeira e a encheção de saco se fosse outro jogador aí)pic.twitter.com/QMb3O89wfU — Renato (@rgomesrodrigues) August 13, 2022

但此時其他球員仍在進攻當中，最終後上的夏基美在禁區內右側走空接球，但角度太窄，起腳射門後皮球在遠柱斜出，事實上若麥巴比沒有放棄、繼續跑入禁區，他絕對有機會入波。這片段震驚了許多球迷，紛紛指他的態度惡劣。

麥巴比雖有入波，但全場表現惹球迷不滿。（美聯社）

更令球迷氣結的，是麥巴比早在23分鐘已射失一次十二碼，此後又表現出如此不專業的態度，即使最後入到波仍不獲球迷歡心。反觀盛傳將被清洗的尼馬大演帽子戲法，包括在美斯博得對手犯手球、獲得十二碼後操刀射入，當時麥巴比曾跟他交談幾句，最終決定還是讓尼馬主射，未料賽後又出現小風波。

儘管麥巴比的舉動惹球迷不滿，但PSG新帥加迪亞仍出言維護，談到他「收步」的舉動時道：「他上一次比賽已是三周前了，今場對於他的體能對說是個考驗，他很有鬥心，他想踢得好、想快點就找回狀態，但一個頂級足球員的狀態不是像開關掣般，想有就有的，需要時間去找回體能。」

麥巴比「收步」獲主帥維護。（美聯社）

兜了一圈，加迪亞想說的是麥巴比表現得如此不快，並非因為隊友不傳球：「對他來說，若自己比其他隊友的體能有所不足，當然會失望呀。」

加迪亞袒護麥巴比，當然不是所有球迷都買帳，當中連尼馬都顯得相當不滿，他在Twitter向幾個支持他而批評麥巴比的留言讚好，其中一個更如此寫道：「這已等同官宣了吧。麥巴比是PSG的十二碼劊子手。很顯然地，這跟（麥巴比的）合約有關，因為這世上不會有球會有尼馬在陣，而要他做二號劊子手！看起來因為合約的緣故，麥巴比才是PSG的老闆呢！」似乎尼馬也暗示麥巴比在隊中權力極高。

尼馬在Twitter向不少留言「畀Like」，當中包括幾個狠批麥巴比、指這名法國國腳才是老闆的留言。（Twitter）

另一個獲尼馬讚好的留言也寫道：「今天的PSG比賽裏，尼馬入波、也在射十二碼時玩弄了對手的門將。另一方面，麥巴比（的十二碼）射得很差、也射失了。比賽之後，教練還說麥巴比會繼續做劊子手。真可笑！」