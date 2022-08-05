足球轉會｜韋拿杜姆勢投羅馬　PSG簽葡萄牙國腳頂替中場位置

韋拿杜姆日前現身意大利，加盟羅馬又近一步。巴黎聖日耳門宣布收購里爾的連拿度辛捷士，並簽下5年合約。



由摩連奴領軍的羅馬，上季贏得歐協聯冠軍後，今夏在轉會市場大展拳腳，簽入戴巴拿及馬迪後，再有新兵加盟。前利物浦中場韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）現身羅馬機會，完成體測後便正式加盟，以借將身份加入羅馬，其後更有買斷的選項。

韋拿杜姆日前抵達羅馬，即將轉投這支意甲老牌球會。（Twitter截圖）

韋拿杜姆離隊，巴黎聖日耳門隨即從里爾購入中場連拿度辛捷士（Renato Sanches），雙方簽下一紙5年合約，盛傳轉會費只須約1260萬鎊。

除了PSG，AC米蘭亦曾追求辛捷士，但他最終決定留在法國，這名葡萄牙國腳坦言這是生涯重要一步，「加盟巴黎聖日耳門必定是正確的決定，因為我認為這是最適合我的地方，留在熟悉的法甲對我發展有利。」

連拿度辛捷士加盟巴黎聖日耳門，簽約5年。（資料圖片／Getty Images）

另外，PSG新主帥加迪亞（Christophe Galtier）與辛捷士曾在里爾合作，二人故劍重逢，辛捷士大感高興，坦言不用重新適應。

更多轉會相關報道：