英超轉會｜奧巴美揚半年後回歸倫敦投車路士　11月有望倒戈舊東家

沒有事情比家宅平安更重要，早前在巴塞隆拿寓所遭入屋行劫的奧巴美揚，決定重返倫敦，加盟車路士再戰英超，並穿上9號球衣。



車路士今夏急求前鋒，在關窗前終於如願，以1200萬歐元從巴塞隆拿簽入奧巴美揚，雙方簽約兩季，奧巴將穿上9號球衣，與夏維斯及史達寧等鋒將合作攻堅。

奧巴美揚早前在巴塞家中遇劫，彷彿促進這名加蓬國腳離隊的速度。奧巴美揚在英國時間周四（1日）已被拍到現身倫敦，《天空體育》記者捕捉到剛落車的奧巴，他簡短回答問題，直言十分高興回歸英超與杜慈合作。

奧巴美揚恐怖遇劫後報平安 出價回歸倫敦不是夢？

離開半年回歸英超 奧巴美揚：完成未了的事

奧巴美揚短短離開英超半季，如今回歸倫敦，轉投同市球會，奧巴向車路士官網表示，有幸成為「藍戰士」的一分子，十分期待穿上車路士球衣出戰，並希望在英超完成未了的事。

「未了的事」，聽落「有骨」。奧巴美揚效力阿仙奴5季，曾經是阿仙奴隊長，效力多年惟未曾贏得聯賽冠軍，「未了的事」似乎是指英超錦標。同時，奧巴也希望向阿迪達證明自己，他上季突然與對方交惡被雪藏，離隊後更大數「達sir」不是，直言問題全都在阿迪達身上，想不到短短半年便重返倫敦。

車路士在11月初將主場迎戰阿仙奴，屆時奧巴美揚有望倒戈。

奧巴與阿迪達交惡敗走，豈料半年後回歸倫敦。（資料圖片／Getty Images）

阿朗素解約離隊 借入瑞士國腳中場補強

轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）曾經透露，車路士與巴塞洽談奧巴的交易時，馬高斯阿朗素將成為籌碼之一。車路士早前宣布，與阿朗素達成解約共識，相信將以自由身加盟巴塞。

另外，車路士從祖雲達斯借入防守中場薩卡利亞（Denis Zakaria）直至季尾，這名25歲的瑞士國腳有不俗的活動能力，相信能夠增添「車仔」的掃蕩能力。

車路士借用瑞士國腳薩卡利亞。（資料圖片／Getty Images）

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