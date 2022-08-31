車路士想念他嗎？迪姆華拿德國盃帽子戲法　萊比錫大勝8：0晉級

回到德國之後，「金色偵察機」變回「金色轟炸機」？迪姆華拿在周二的德國盃首圈，半場就帽子戲法，幫助RB萊比錫作客以8：0大破丁組球隊條頓尼亞（FC Teutonia Ottensen）。



華拿在德國盃大演帽子戲法。（Getty Images）

車路士今季火力不足，前線只靠新加盟的史達寧入波，夏維斯、美臣蒙特及基斯甸普列錫踢到第5輪英超仍未開齋，他們連助攻也沒有，集體低迷。在車路士作客負修咸頓1：2的同一個晚上，今夏回歸萊比錫的迪姆華拿表現神勇，助球隊在德國盃大勝晉級。

Teutonia Ottensen 0-8 RB Leipzig



19' ⚽️ Werner

20' ⚽️ Werner

40' ⚽️ A. Silva

43' ⚽️ Werner

53' ⚽️ A. Silva

56' ⚽️ Forsberg

77' ⚽️ Nkunku

90' ⚽️ Olmo



Things went from bad to worse for Chelsea tonight after ex-player, Timo Werner scored a first-half hat-trick. 😅 pic.twitter.com/Gyil6FpVpS — Squawka News (@SquawkaNews) August 30, 2022

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華拿在19分鐘及20分鐘接連建功，幫萊比錫領先2：0。在40分鐘，他投桃報李，放直線助攻安達施華入波。3分鐘後，他再入一球，用半場時間就完成帽子戲法，兼有一個助攻，助球隊半場領先4：0。

大局已定，華拿在57分鐘就被換離場，獲得休息，最後萊比錫以8：0大勝條頓尼亞。