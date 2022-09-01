英超轉會︱利物浦急求中場食白果　車路士買完科芬拿再買貴價中堅

夏季足球轉會窗9月1日關閉在即，英超Big 6球隊個個漏夜趕科場：急求中場的利物浦與多個球員扯上關係，卻很可能一個也買不到；車路士以7000萬英鎊豪購李斯特城中堅科芬拿後仍意猶未盡，再出7740萬英鎊（9000歐元）收購RB萊比鍚中堅古華迪奧（Joško Gvardiol）。

曼聯、曼城、阿仙奴和熱刺轉會部門，同樣努力作收購最後衝刺。哪隊最獲最大？



利物浦領隊高普改口稱球隊需要買入中場球員，但似乎找不到合適人選。（Getty Images）

利物浦：很可能誰也買不到

今夏8500萬英鎊買入烏拉圭前鋒紐尼斯取代離隊的文尼，再平價從富咸和鴨巴甸分別買入小將卡華路和奇雲藍斯後，基本上已「收工」。直到中場傷兵滿營，法賓奴一人獨力難以支援32歲的軒達臣和36歲的占士米拿，英超三戰未勝兼敗給上季兩循環合計贏9：0的曼聯後，高普終改口稱：「我說過我們不需要買中場，我錯了」。

紅軍計劃明年斥巨資買入多蒙特的比寧咸，然而未等到這位英格蘭新巨星，利物浦中場在堤亞高艾簡達拿受傷後「穿咗個窿」。高普「認錯」後利物浦隨即盛傳想買法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）和白禮頓的卡斯度（Moises Caicedo），惟英國《每日郵報》指兩單傳聞均是流料，紅軍最終很可能誰也買不到。

最新傳出他們已出價2000萬英鎊收購阿士東維拉中場杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz）。這位24歲巴西中場與球會合約進入最後一年，暫時未知維拉是否接受。

車路士：預支明年份額 億半英鎊豪買中堅

新老闆托德波里上場，車路士果然大開水喉，買完史達寧後，再買中堅高列巴尼、左閘古古列拿，追逐大半個夏天的李斯特城中堅科芬拿（Wesley Fofana）亦終於買到，代價是7000萬英鎊。

單是這4個球員，已花去超過2億英鎊（史達寧4750萬、高列巴尼3300萬、古古列拿6300萬、科芬拿7000萬）。藍軍收購工作還未停下來，「轉會達人」、意大利記者羅曼奴消息指，車路士已出價9000萬歐元（約7740萬英鎊）收購RB萊比鍚中堅古華迪奧（Joško Gvardiol）。

兩會目前在商議階段，未知萊比錫是否接受，但出手之闊綽已盡顯車路士豪門氣派。然而這宗轉會即使落實，也要到明年夏天才會落實。車路士球迷或許會問，為何為下季買多一個中堅，也不收購防守中場？簡迪受傷後，球隊中場跟利物浦一樣出現重大漏洞。

曼聯：後勁凌厲 買完安東尼仲想要達斯

曼聯今夏增兵屢受阻滯，頭號目標法蘭基迪莊等足整個暑假也等不到，買入守將馬天尼斯和馬拉西亞後，增兵工作彷彿停下來。直到開季後英超兩連敗，極速出手買入皇馬中場卡斯米路，臨近閂窗期，再入手阿積士翼鋒安東尼，轉會費高達1億歐元（約8400萬茵鎊）。

以為紅魔收購工作大致完成，最新消息指曼聯正在洽購巴塞守將達斯（Sergino Dest）。這名21歲美國國腳同樣是領隊坦赫格昔日在阿積士的「子弟兵」。達斯2020年加盟巴塞前，正是阿積士青年軍出品。

阿仙奴中場目標丹尼路。（Getty Images）

阿仙奴：趁閂窗前中場再增兵

阿仙奴今夏買入的加比爾捷西斯和辛真高完美融入本身青春班底，開季4連勝，表現令人耳目一新，絕對是轉會市場贏家之一。他們的增兵工作尚未停下來，希望在閂窗前僅餘時間為中場增添人手。

有來自巴西的技術總監伊度穿針引線，兵工廠森巴球員兵源不絕，網媒GOAL Brazil消息指，阿仙奴出價2000萬英鎊向彭美拉斯收購21歲中場丹尼路（Danilo）。

熱刺：干地想再買兩將

熱刺今夏引入7個新球員，開季戰績理想，不過主帥干地指出，「如要爭標，必須最少買多兩個球員」。難得班主利維願開水喉滿足干地，問題卻是市面難以找到合用又價錢合適的高質球員。

愛華頓新星歌頓（Anthony Gordon）是目標之一，身價高達6000萬英鎊，又要跟車路士和紐卡素爭。 另一目標是列斯聯的積夏里遜（Jack Harrison），這位曼城青訓產品的標價更在6000萬英鎊以上，而且又要過新晉富豪紐卡素一關。距離閂窗時日無多，似乎難望趕及入手。

曼城臨閂窗前買入艾簡治。（Getty Images）

曼城：離奇買入多蒙特中堅

至抵價買入夏蘭特，再買入英格蘭中場加雲菲臘斯，曼城絕對是今夏轉會市場大贏家。藍月亮本身陣容已十分豪華，增兵工作似乎早已完成，關窗在即之際，突然傳來一宗震撼的轉會消息——曼城預備買入多蒙特中堅艾簡治（Manuel Akanji ）。

The Athletic指曼城即將以1500萬英鎊買入艾簡治，這位6呎2吋高的守將爭頂能力奇差，實力明顯跟曼城現役4個中堅魯賓戴亞斯、史東斯、拿樸迪和尼敦阿基有大段距離，藍月亮竟願意買入，令人費解。唯一解釋可能是，目前拿樸迪和尼敦阿基均在養傷，隊中只有兩個健康中堅，需要後備人腳替補。