PSG主帥開玩笑回應環保議題捱轟　翌日道歉：笑話太爛、時機太差

巴黎聖日耳門教練加迪亞在歐聯賽前以開玩笑回應環保問題，遭法國政界及輿論狙擊，在周二晚主場贏祖雲達斯2：1賽後，他為自己在不適合時機所說的笑話致歉，並強調球會一直關注氣候變化等環保議題。



加迪亞賽前記者會開玩笑，賽後便要道歉。（美聯社）

PSG在上輪聯賽作客南特，雖然火車僅兩小時車程，但他們都選擇坐私人飛機來回，在法國國內引起爭議。在周一的歐聯賽前記者會上，有記者提問，加迪亞有沒有想過及跟球員討論過，選擇搭火車還是飛機的問題。當時加迪亞不禁莞爾，身旁的基利安麥巴比更笑到伏在桌上，加迪亞以開玩笑迴避問題，表示會跟統籌球隊交通的公司商量，考慮使用陸上風帆。

圖中運動為陸上風帆。（Getty Images）

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加迪亞這個不認真的回應引來法國政界更大的反應，體育部長及巴黎市長也發聲，不滿加迪亞以輕佻的態度回答環保問題。加迪亞在周二賽後致歉，他說：「請相信我，我一直關注氣候變化及我們的星球。我一直都有留意，這是我們應該盡的責任。」

「在錯誤的時機，說了一個低俗的笑話，我感到後悔。」

「那個不是合適的時候，笑話很爛，時機很差。」

加迪亞強調PSG一直都了解氣候變化議題的重要，他說：「我的球員很關心氣候環境，球會都非常關注。之前去里爾，我們是搭巴士的。我們有留意這方面的議題。當然，很抱歉，但我覺得在法國太難幽默了；儘管我的笑話太爛，當我回到家後，很快就發覺得到。」