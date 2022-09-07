車路士炒杜慈｜新班主今夏豪花2.6億鎊　無成效全因忽略一關鍵位

英超車路士本夏用破單一轉會窗紀錄的2.6億鎊，引入像科芬拿（Wesley Fofana）、高列巴尼（Kalidou Koulibaly）、史達寧（Raheem Sterling）等球員；然而球隊中場未見改善，令球隊成績不佳，領隊杜慈（Thomas Tuchel )亦在執教第100場後下馬。



車路士本夏重磅收購，集中在前線與後防。（Getty Images）

今夏車路士迎來多名重磅收購。後防方面用了約1.6億鎊增兵，分別以7000萬鎊引入中堅科芬拿，以6200萬鎊收購古古列拿，以及用3400萬鎊簽入高列巴尼；前線方面亦以4750萬鎊從曼城簽下史達寧，以及在轉會窗完結前以1200萬鎊與馬高斯阿朗素，換得奧巴美揚加盟。

相比前線與後場均重金買人，車路士在中場方面未有簽入大牌球員，只以2000萬鎊簽入年輕中場卓古美卡（Carney Chukwuemeka），以及在最後一天從祖雲達斯租借瑞士中場薩卡利亞（Denis Zakaria）。上述二人，卓古美卡在加盟後未有為一隊在正式賽事披甲，薩卡利亞則是剛剛加盟，仍需時間融入球隊。

現年31歲的簡迪，本季受傷患困擾，目前只出戰了２場聯賽。

自簡迪2016年加盟車路士後，一直是球隊戰術核心；然而，近兩季簡迪受傷增加，他在本季第二場聯賽傷出後，杜慈曾嘗試不同中場組合，例如讓加歷查、羅夫度斯卓克等搭配佐真奴，在杜慈最後一場，迎戰薩格勒布戴拿模中的比賽，甚至曾以進攻中場美臣蒙特與高華錫在中場搭檔，可見在無能用之兵下，杜慈已經技窮。



雖然球會夏天用逾2億磅買人，但未能針對球隊問題作出改善，球隊開季表現不佳，亦是有跡可尋。作為領軍人物，杜慈固然有一定責任，但責任是否全在杜慈一方，實難憑開季短短幾場波去一概而論。