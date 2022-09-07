車路士杜慈被炒︱球會聲明全文　肯定豐功偉績　一原因是時候轉變

車路士主教練杜慈（Thomas Tuchel）被辭退，藍軍在官網發表聲明，感激他的貢獻。



杜慈帶領車路士完成第100場賽事里程碑後，周三（7日）被藍軍辭退，這亦是車路士在新班主托德波里（Todd Boehly）入主後的第100天。

車路士在官網發表聲明，138字的全文如下：

球會代表車路士的所有人，感激杜慈跟其團隊在這段期間的努力。杜慈肯定會在車路士歷史中留有一席位，因為他領軍贏得了歐聯、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃。

在新班主加入球會後的第100天，投資者繼續努力地希望帶領球會前進，所以他們相信現在是轉變的最佳時刻。

車路士教練團隊會接手管理球員訓練，以及備戰往後賽事的工作，球會將迅速行動，盡快委任下一位主教練。

直至新主帥獲委任為止，球會不會就事件再作任何回應。