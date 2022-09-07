英超｜里程碑變里程「悲」　車路士領隊杜慈領軍百場後被炒

車路士老闆「死亡筆記」重現！領隊杜慈（Thomas Tuchel）成為今季英超第二位被炒領隊。

剛在轉會窗用了超過2億英鎊增兵的車路士，周三凌晨在歐聯分組賽首仗爆冷0：1輸給薩格勒布戴拿模後，宣布辭退領隊杜慈。



歐聯速評｜車路士全隊低迷杜慈失方寸 又到換帥激活球隊時刻？

杜慈成為今季第二名被炒英超領隊。（Getty Images）

今夏用上破紀錄2.6億英鎊收購球員的車路士，開季表現未如預期，6場英超聯賽取得3勝1和2負得10分，暫列聯賽第六位。歐聯分組賽揭幕戰車路士作客薩格勒布戴拿模，是杜慈上任後領軍第100場比賽，他在賽前訪問表示：「100場的感覺很好，希望再有100場」，現在回看這句說話相當諷刺。



結果球隊爆冷以0：1落敗，杜慈在賽後訪問「一問三不知」，僅指現時球隊在所有方面都不對勁，包括球員與他自己，他認為整個球隊都出現問題。

車路士在今季歐聯首戰輸波，領隊杜慈被炒。（Getty Images）

「我們需要踢得更好，我們還未完結的。我們的確不高興，但我認為仍走在理想的道路上。我對今場的表現感到驚訝。」杜慈也許沒想到，不足24小時後，他已與球隊分道揚鑣。

車路士官方發表聲明感謝杜慈與他的貢獻，又指今天是美國老闆托德波里（Todd Boehly）接手百日，球隊將會繼續努力前進，而班主亦決定是時候作出轉變，而教練成員將在新領隊上任前負責訓練與賽前準備。

杜慈在車路士任教期間，曾經奪得歐聯冠軍、歐洲超級盃與世界冠軍球會盃。上季領軍殺入聯賽盃及足總盃決賽，可是兩場比賽對利物浦均戰至互射十二碼才被擊敗，未能贏得任何冠軍，英超方面則取得第三名。