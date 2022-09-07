英超｜里程碑變里程「悲」 車路士領隊杜慈領軍百場後被炒
撰文：黎建明
出版：更新：
車路士老闆「死亡筆記」重現！領隊杜慈（Thomas Tuchel）成為今季英超第二位被炒領隊。
剛在轉會窗用了超過2億英鎊增兵的車路士，周三凌晨在歐聯分組賽首仗爆冷0：1輸給薩格勒布戴拿模後，宣布辭退領隊杜慈。
今夏用上破紀錄2.6億英鎊收購球員的車路士，開季表現未如預期，6場英超聯賽取得3勝1和2負得10分，暫列聯賽第六位。歐聯分組賽揭幕戰車路士作客薩格勒布戴拿模，是杜慈上任後領軍第100場比賽，他在賽前訪問表示：「100場的感覺很好，希望再有100場」，現在回看這句說話相當諷刺。
結果球隊爆冷以0：1落敗，杜慈在賽後訪問「一問三不知」，僅指現時球隊在所有方面都不對勁，包括球員與他自己，他認為整個球隊都出現問題。
「我們需要踢得更好，我們還未完結的。我們的確不高興，但我認為仍走在理想的道路上。我對今場的表現感到驚訝。」杜慈也許沒想到，不足24小時後，他已與球隊分道揚鑣。
車路士官方發表聲明感謝杜慈與他的貢獻，又指今天是美國老闆托德波里（Todd Boehly）接手百日，球隊將會繼續努力前進，而班主亦決定是時候作出轉變，而教練成員將在新領隊上任前負責訓練與賽前準備。
杜慈在車路士任教期間，曾經奪得歐聯冠軍、歐洲超級盃與世界冠軍球會盃。上季領軍殺入聯賽盃及足總盃決賽，可是兩場比賽對利物浦均戰至互射十二碼才被擊敗，未能贏得任何冠軍，英超方面則取得第三名。
歐聯｜車路士爆冷輸波 作客輸反擊負薩格勒布戴拿模英超｜歐聯前夕熱刺車路士齊勝打吡戰 車路士靠捷維爾反勝韋斯咸英超一個轉會窗狂使19億鎊破盡紀錄 車路士及森林創轉會之最英超轉會｜奧巴美揚半年後回歸倫敦投車路士 11月有望倒戈舊東家轉會．關窗日︱車路士壓哨連簽兩將 「雙紅」齊借將補強英超轉會︱利物浦急求中場食白果 車路士買完科芬拿再買貴價中堅車路士想念他嗎？迪姆華拿德國盃帽子戲法 萊比錫大勝8：0晉級