車路士辭退主杜慈（Thomas Tuchel），相信藍軍新援、曾跟杜慈在多蒙特合作的前鋒奧巴美揚最無奈，兩人僅重逢4天便再分道揚鑣。



車路士今夏花了超過2.5億鎊買人，開支冠絕全歐，最新加盟的一位是前阿仙奴隊長奧巴美揚，這位射手除了可解決「藍軍」無鋒困境，更是跟杜慈曾於多蒙特時合作，本令人期待。

不過，奧巴美揚來投後僅僅4天，車路士就宣布辭退杜慈，或會令他成為事件其中一位受害者。有網民找到奧巴美揚加盟時，接受車路士官方媒體訪問的片段，片中他對前景充滿期盼，在這刻重溫別有一番風味。

「（跟杜慈再合作）是個榮幸，也會是開心的時刻。我們在多蒙特時有一起擁有快樂的回憶。我真的很高興能再為他踢波。」誰料兩人僅重逢、合作一場比賽就再分道揚鑣（奧巴更只踢了59分鐘就被換走），奧巴美揚可說是一語成讖。