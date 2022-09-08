01球評｜比列錫雙槍喚醒熱刺前線　教材級傳送讓干地開季即中獎

英超熱刺相隔兩季重回歐聯舞台，D組首戰藉下半場早段起「人多打人少」，主場2：0擊敗法甲馬賽，賽果未足以反映戰情。

干地（Antonio Conte）麾下的熱刺不少時間受壓，甚至多打一人之後幾乎先失。面對馬賽退守，全賴新加盟的比列錫（Ivan Perišić）再次發揮「GPS」技藝，打開缺口。開季一個月，大師級表現，干地改變熱刺增兵策略，又贏一回合。



雙方在上半場未見威脅，轉捩點無疑是下半場開賽2分鐘，贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）在禁區前飛剷，攔跌孫興慜而被罰紅牌直接被逐。雖然熱刺接着以眾凌寡，但面對馬賽退守，顯得老鼠拉龜。馬賽若非路爾斯蘇亞雷斯（Luis Javier Suárez）門前3碼「撻Q」，已憑快速反攻開記錄。

熱刺打破馬賽缺口 三新將合力

熱刺靠李察利臣（Richarlison）6分鐘內兩個小禁區邊頭槌，頂入兩球奠勝，開記錄一球由三名新將／半新將炮製。比列錫左路推大位，右腳斬中，李察利臣無人看管下頂入加盟後第一球，多得古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）從後楔入，阻擋哥拉辛拿斯（Sead Kolašinac）上前防守。

李察利臣做功臣，比列錫也是。第二個入球，賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg）「45度角」斬入禁區助攻李察利臣，源自熱刺角球之後再次組織。該角球由比列錫在右路以左腳開出，落點正好在小禁區中央位，被馬賽守衛快哈利卡尼一步頂走。

比列錫4次關鍵傳送 左右路各兩次

今仗比列錫4次引發射門的關鍵傳送，全在下半場，左、右路各兩次。完場前尚有一次右路自由球，看來是罰球戰術，雖然無功而還，但比列錫做到第一步，落點精準。

邊路傳送質素低迷 干地需要即戰力

「傳中落點精準」跟上季熱刺沾不上邊。各翼衛不缺機動力，運動力足夠在邊路上上落落，傳送能力則惹人詬病。艾馬遜、利古朗及馬特杜靴迪，慣於內切禁區，賴恩施斯隆較多落底，可惜在組織攻勢方面，經常「終結攻勢」。

干地扭轉熱刺增兵政策 「三張」老將到埗即主力

干地今夏擴軍，第一簽便是從國際米蘭說服比列錫故劍重逢。熱刺近年寧以高價搶奪潛力股，極少簽入年過三十的老將為主力（祖赫特為後備門將，再前一位是費蘭度洛蘭迪，擔任後備前鋒）。引入33歲的比列錫，用作主力左翼衛，顯然別於一貫買人策略，成效立見。

比列錫關鍵傳送多發 死球戰術關鍵點

比列錫今季在英超6場上陣共274分鐘，累積8次關鍵傳送，平均每90分鐘製造2.63次關鍵傳送，陣中排第2。至今2次助攻，一次為開角球（補時逼和車路士2：2一球），一次為接應角球二傳（1：0挫狼隊），都是直接為球隊搶得分數的關鍵一腳。

觀看熱刺今季比賽，比列錫用球質素高，傳中落點比隊內任何邊路球員都要精準。其左、右腳皆宜，兩邊角球及罰球都能處理。今季熱刺找來死球戰術專家，針對該方面多加準備。這位克羅地亞老將，已經融入其中，如熱刺1：0挫狼隊的入球，他接應角球楔前柱撐後，二傳卡尼建功，這類戰術過去甚少出現。

干地一再重申培養未來是重要，但爭冠同樣需要「即戰力」。看中比列錫贏過不少榮譽，為這支長陷錦標荒的熱刺帶來經驗，同時是這位沙場老將「跑慣碼頭」，又與干地合作無間，可以「即插即用」。贏得不甚漂亮的歐聯首戰，干地向管理層證明老將買得有道理。