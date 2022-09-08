歐聯｜李察利臣夢幻歐戰初體驗　5分鐘梅開二度領熱刺挫馬賽

熱刺今季回歸歐聯，首場分組賽主場鬥馬賽，即使對方換邊初段少踢一人，但遲遲未能打破缺口，直至下半場中後段由李察利臣頭槌梅開二度，結果熱刺兩球淨勝對手，旗開得勝。

首度出戰歐聯的李察利臣，隨即成為贏波功臣，這名巴西國腳賽後眼濕濕，與親友相擁時更流下男兒淚。



熱刺久攻不下 李察利臣兩頭槌扭轉戰局

熱刺在歐聯D組首戰，主場迎戰馬賽，哈利卡尼與孫興慜繼續正選，夥拍李察利臣合作攻堅。熱刺上半場攻勢較多，但未對對手產生特別大的威脅。開季至今仍未開齋的孫興慜，換邊初段以速度右路快放，馬賽守將梅賓巴情急下落腳，鏟跌「孫仔」，球證認為他是最後一名防守球員，故此直接出示紅牌，馬賽餘下時間需要十人應戰。

熱刺主帥干地在中段「撳掣」，換入古路施夫斯基增強攻力，熱刺圍攻下終有成果。比列錫（Ivan Perisic）左路扣入大位傳中，皮球落在無人看管的李察利臣頭上，輕鬆跳起近門一頂破網，76分鐘打破僵局。熱刺其後彷彿照辦煮碗，今次改由賀積查治傳中，同樣是李察利臣接應，力壓對手下頭槌再下一城，5分鐘內梅開二度，助熱刺奠定兩球勝局。

+ 2

梅開二度別具意義 李察利臣流男兒淚

李察利臣今仗連下兩城，別具意義，取得加盟熱刺首個入球的同時，亦是他生涯首度在歐聯亮相兼有進賬。這名巴西國腳入球慶祝時，難掩激動，在角球旗附近跪在地上，雙手掩臉。

李察利臣完場後，步向在場的親友，與他們分享喜悅的同時，不禁流下男兒淚，並紅着眼框拿下最佳球員的殊榮。

李察利臣賽後不禁流下男兒淚。（熱刺Twitter截圖）

Richarlison couldn’t hold back the tears after scoring a brace in front of his friends and family on his #UCL debut 🥹 pic.twitter.com/NHqsqllaFv — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 7, 2022

干地：我知李察利臣好想踢歐聯

「當我們與他（李察利臣）簽約時，他說過十分期待聽着歐聯音樂出戰，這一點令我印象深刻。」干地知道歐聯對李察利臣的意義，在今仗前更鼓勵對方：「我記得你的說話，你今晚就有機會，好好享受。」

李察利臣成為贏波功臣，干地當然對他讚不絕口，直言簽入他是個必定正確的決定，「李察利臣能夠勝任前場每一個位置，他可以取代孫興慜或古路施夫斯基，而我們的質素不減，所以他是十分重要的一員。」

干地盛讚李察利臣，直指對方是重要一員。（Getty Images）

更多歐聯相關報道：