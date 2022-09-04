足球熱話｜利古朗離隊掀熱刺球迷「哀悼潮」　索爆女友令眾人心碎

熱刺西班牙球員利古朗（Sergio Reguilon），今夏以借將身份加盟馬德里體育會。這位左路守將在領隊干地掌帥下已無位置，球隊開季戰績理想下，他被掃地出門球迷理應不太關心，可是熱刺球迷卻紛紛在社交媒體發文「沉痛哀悼」，更揚言「心碎了」……

理由當然不是因為利古朗，而是他的索爆網紅女友Marta。



利古朗女友Marta上載二人合照，引起熱議。（Instagram）

熱刺球迷：我真的心碎了

利古朗今夏在轉會窗完結前，由熱刺外借至西甲馬德里體育會。馬體會在社交媒體上載多張利古朗出席新球員發布會的照片，唯獨其中一張被眾人瘋傳——利古朗與女友Marta的合照。

照片中Marta穿上性感啡色連身裙，盡顯高挑身型同時又玲瓏浮凸的美好身材，美麗的Marta與利古朗一起笑着拿起馬體會球衣，令熱刺球迷恨得牙癢癢。

利古朗索爆另一半Marta

大量熱刺球迷轉發那張合照，為Marta的離開感到「心碎」，有球迷抵死說道：「那是利古朗離隊唯一的遺憾」，失去WAGs大軍最年輕貌美一員，也有球迷大方向馬體會送上「違心」祝福。

21歲的Marta時常在IG曬出與利古朗恩愛合照，她名下YouTube頻道訂閱者達208萬，內容以她的日常生活為主，Instagram更有336萬個粉絲，比男友利古朗還要多出近130萬。