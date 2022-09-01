英超｜熱刺和韋斯咸原獲12碼被推翻　干地：英格蘭應取消VAR

熱刺在周三晚「倫敦打吡」1:1遭韋斯咸迫和，上半場11分鐘出現爭議判決。熱刺因對方守將禁區內手球獲得12碼，VAR（影像助理裁判）審議數分鐘後提示球證，最後推翻判決。

熱刺領隊干地（Antonio Conte）賽後表示VAR的決定令球證出醜，直言英格蘭應取消使用VAR。



比賽發展至上半場11分鐘，熱刺在左路策動攻勢，比列錫突破傳中後哈利卡尼頭槌攻門，省中韋斯咸守衛加斯威爾的頭後，彈中伸出的右手。球證班斯（Peter Bankes）直指12碼，此時VAR指示「等等先」，審閱影片近3分鐘後，着班斯親自觀看重播。班斯最後決定推翻12碼判決，令熱刺眾將非常失望。

熱刺領隊干地在賽後記者會上，罕見地評論了球證的表現。「我不喜歡評論球證的判決，但我認為他（班斯）最初的決定是正確的。而在上半場完結時，我也對他說，你的判斷正確，是VAR決定令他出醜。」

罕有批評球證的干地，指球證本身的判決是正確的，是VAR令球證蒙羞。（Getty Images）

他其後更指英格蘭應取消VAR。「大家早已學會接受球證的人為錯誤，但是VAR能重看再作出判決，因此VAR的誤判比球證的誤判令人更難接受，而這亦非英超VAR首次出錯。我曾與其他教練對話，沒有一人對現時的情況是滿意的。」

熱刺失去12碼，及後於34分鐘藉卡尼右路傳中，逼得泰路基拿回防擺烏龍而先開記錄。但全場佔優的韋斯咸，下半場把握熱刺後防「甩位」，由湯馬士蘇錫克接應安東尼奧怪腳妙傳，射成1:1，握手言和。

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