英超｜甸恩軒達臣以表現說話又救12碼　哈利卡尼都心服口服

甸恩軒達臣如願離開曼聯，外借至諾定咸森林，縱然這支升班馬至今僅勝一場，累計5個失球，「甸軒」的表現依然令人眼前一亮，今仗撲出哈利卡尼的12碼，連這名熱刺尖刀也心悅誠服。



諾定咸森林相隔23年回歸英超，今夏大事擴軍，門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）是新加盟的其中一員。今仗主場兩球淨負熱刺，暫以1勝1和2負排第14位。

縱然落敗，甸恩軒達臣依然有好表現，由哈利卡尼及孫興慜帶領的熱刺鋒線，攻勢一浪接一浪，全場18次攻門，其中7次中目標，這名曼聯借將撲出其中5次，包括哈利卡尼的12碼。

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縱然球隊落敗，甸恩軒達臣依然有好表現。（美聯社）

甸軒英超12碼極強數據

甸恩軒達臣今季已經兩度救出12碼，上個「受害者」就是韋斯咸隊長迪格蘭賴斯（Declan Rice）。根據足球數據網站《Opta》，這名25歲的英格蘭門將5度英超賽場守12碼，僅一球被丹尼艾格斯射破，其餘3次成功撲出，加上一次對方射中柱，在英超12碼的不失比率達8成。

甸恩軒達臣短短4場聯賽，已累積22次撲救。（Getty Images）

哈利卡尼：軒達臣係出色門將

12碼射「上三路」門將通常較難應付，哈利卡尼今次卻射出一個中腰波，讓軒達臣更易擋出。這名熱刺尖刀賽後坦言，自己操刀時與預想有出入，才導致這結果。

縱然12碼宴客，哈利卡尼對軒達臣的評價不減，「這個是精彩的撲救，我與軒達臣在國家隊訓練時經常練習12碼，原來他花了不少時間研究我的12碼，我們其後也相視而笑。他是個非常出色的守門員，他在森林的表現一流。」

哈利卡尼12碼宴客，其後依然對軒達臣讚不絕口。（Getty Images）

軒恩甸達臣加盟森林後，有穩定的上陣機會，4場累積22次成功撲救，加上兩次撲出12碼，場上以表現說話，證明曼聯痛失良將外，相信對爭取入選英格蘭大軍出戰世界盃亦大有幫助。

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