溫網戰報︱威廉王子夫婦見證英國獨苗諾利入四強　無名小子變巨星

溫布頓網球錦標賽戰至八強階段，英國男、女子單打球手只剩下男單9號種子諾利（Cameron Norrie）一人， 他與比利時球手高芬（David Goffin）鬥足五局，終以3：6、7：5、2：6、6：3、7：5獲勝，成為公開賽年代第四位晉身溫網準決賽的英國男子球手。



諾利在主場球迷支持下勇闖溫布頓四強。（Getty Images）

世界排名12的諾利，過往從未在四大滿貫賽事超越第三圈。今年狀態大勇的他，在溫布頓順風順水，連過五關晉身四強，成為繼2016年的梅利之後，首位晉級溫網準決賽的英國男子球手。

自網球公開賽年代以來，英國只有泰萊（Roger Taylor）、漢文（Tim Henman）、梅利和他能戰至此階段。四次晉身溫網準決賽的漢文，在王室包廂陪同威廉王子夫婦一起見證諾利這個歷史時刻。

威廉王子夫婦和前輩漢文入場見證諾利勇闖四強。（Getty Images）

作風平實的諾利，名氣不大，今屆溫網之前，就連在英國本土餐廳食飯，也不會被人認出。這位26歲球手成名較遲，2020年的年終世界排名僅70位，去年網球界持續受疫情困擾，他一躍升上世界排名12並維持至今，始終欠缺一個大賽冠軍，認識他的人依然不算多。

不過今屆溫網之後，他已變成家傳戶曉的名字，威廉王子夫婦今屆賽事首度入場，便是看他比賽。賽後諾利直言根本不知到有王室成員入場支持，「能在他們面前作賽真是很特別，明顯地他對我那場比賽更有興趣，是件很有型的事。」

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由無人認識的無名小子，短時間內變身為深受愛戴的國家英雄，諾利的感受是：「一切真是相當瘋狂，所有事情都發生得很快。」他強調工作尚未完結，事關準決賽對手是6屆冠軍祖高域，「明顯地，這是網球界其中一項最艱難任務。我認為草地是他最擅長的場地，他在溫布頓的紀錄難以置信地厲害，比賽將會很困難。」

即使如此，他堅信自己有力跟對方一戰，「我必須較今仗進步很多，而且不能像這場一樣失去專注。」諾利說，他在今場比賽曾數度分心，「我有點幸運，如果對手是祖高域，根本沒有這種空間。」他期待與對方交手，看看對方的程度，「這將會是相當棘手。」