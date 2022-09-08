車路士炒杜慈︱英媒揭新班主無情　漠視杜慈求情　限短時間執包袱

車路士解僱杜慈（Thomas Tuchel，又譯杜曹），新班主托德波里（Todd Boehly）的無情似乎比前任艾巴莫域治，有過之而無不及。英國傳媒透露更多炒人內幕，指出杜慈在一個前後僅10分鐘的會議中被辭退，即使落力求情，仍反對無效。



車路士在「油王」班主艾巴莫域治主政年代，已出名對領隊無耐性，沒有成績便手起刀落。

今季換上美國新班主托德波里（Todd Boehly），想不到換畫速度一樣快——「藍軍」開季只踢了6場聯賽、1場歐聯，取3勝1和3負。曾帶領球隊贏下歐聯、歐洲超級盃跟世界冠軍球會盃的杜慈，依然飯碗不保。

車路士新班主托德波里入主後第100天就辭去杜慈。（Getty Images）

車路士在「分手」聲明中僅用了138個字，當中提及新班主希望帶領球會前進，所以相信現在是轉變的最佳時刻。而英國傳媒也透露了更多炒人細節，《太陽報》形容，即使按照車路士過去不近人情的「標準」，今次突然辭退杜慈仍令人驚訝。

報道指，「藍軍」管理層早在歐聯對薩格勒布戴拿模前，已決定要換帥，而杜慈在比賽翌日早上返回球會訓練場後，原計劃跟教練團檢討球隊表現，但卻立即被召去跟托德波里及合伙人Behdad Eghbali開會。

英媒指杜慈在跟班主的會議中菅力求情，但仍無情地被炒。（Getty Images）

據稱會上杜慈雖然落力求情，認為自己需要更多時間去改變現狀，但班主們「左耳入右耳出」，沒有聽取任何建議的意思，只想通知對方「夠鐘」落台，全個會議只花了10分鐘就完事。《每日郵報》透露，車路士將支付杜慈1300萬鎊「分手費」（約1.2億港元）；並再向其教練團多付200萬鎊（約1800萬港元）。

《太陽報》指杜慈雖已有預感在一周內被炒，但收到消息時仍十分震驚，這位德國教頭獲准在短時間收拾東西離開訓練場，但由於車路士球員於當日下午兩時才練習，杜慈最終無法跟昔日麾下親自道別，只能跟部份球會職員說再見。

杜慈最終未能跟球員親自道別。（Getty Images）

車路士球員周三（8日）最終如常在助教安東尼巴利（Anthony Barry）下展開操練，據稱球員在練習前曾跟托德波里會面。《太陽報》引述車路士內部消息，大爆新班主想控制領隊的每一項工作，「如果可以，他們想買球員，甚至親自帶隊！」且看新一位主教練上任後，又能否頂得住。