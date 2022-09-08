歐聯｜利物浦出師不利作客吞慘敗　高普向球迷致歉兼孭鑊

上季歐聯決賽憾負皇家馬德里後，利物浦主帥高普豪言：「訂定下季決賽酒店啦！」

新球季首場歐聯分組賽，利物浦作客鬥拿玻里，開賽5分鐘已經失守，即使門將艾利臣撲出對方12碼，但半場依然落後主隊3球，換邊初段由路爾斯戴亞斯破蛋，結果以1：4慘敗予拿玻里。高普賽後坦言麾下不夠好，他的決賽之約今季又能否實現？



歐聯A組首場分組賽，去季亞軍利物浦作客拿玻里。開賽不足1分鐘，紅軍後防已經響起警號，被一記過頭波撕破防線，前鋒奧森漢推過艾利臣後起腳，幸好窄角度下中柱，其後占士米拿用手擋開對方射門，球證直指12碼點，施連斯基操刀建功，紅軍僅5分鐘已經失守。

拿玻里的施連斯基梅開二度，助球隊主場大勝利物浦。（Getty Images）

雲迪積克其後在禁區犯規，利物浦再輸12碼，拿玻里改由奧森漢主射，卻被艾利臣撲出。縱然如此，拿玻里隨後時間依然取得不少機會，入滲撕破紅軍防線，由曾效力富咸的森保安古沙及基奧雲尼施蒙尼各建一功，利物浦半場落後3球。

施連斯基換邊後近門補射增添紀錄，利物浦憑路爾斯戴亞斯破蛋，結果紅軍作客以1：4潰敗予拿玻里腳下，吞下自1960年代以來的歐戰最大敗仗。

利物浦開季頹勢蔓延至歐戰。（Getty Images）

利物浦慘敗 高普孭鑊

利物浦慘敗，主帥高普特意向現場的「利迷」致歉，賽後坦言拿玻里發揮遠比紅軍好，「我們今仗踢不出水準，與拿玻里的發揮差太遠，12碼後的兩個失球就像送給對手一樣，如果狼隊（下場對手）有看今場的話，或許他們已在偷笑。我們需要理解發生了什麼事，球隊有不少地方做得不好，而我責無旁貸。」

利物浦吞敗後，高普特意向現場的球迷致歉。（Getty Images）

高普有信心保帥印

杜慈日前慘吃車路士的「無情雞」，利物浦如今吞下大敗，高普又會否擔心步同鄉的後塵？高普直言未驚過，「雖然未來的事無人知曉，但（被炒）機會不大，這就是老闆之間的分別。我們的（班主）較冷靜，預計我有能力解決眼前的問題，若果一天他們改變主意，必定讓我知道。」

杜慈被炒，高普有信心保住帥印。（Getty Images）

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