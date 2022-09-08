諾定咸森林宣布羅致科特迪瓦國腳奧里亞 今夏第22簽
撰文：何偉畧
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又簽！諾定咸森林落實簽入科特迪瓦國腳奧里亞，成為今夏第22宗收購。
森林於轉會窗關閉時合共簽入21名新球員，打破英超單一轉會窗增兵人數紀錄，當時已有傳聞指森林續向自由身的奧里亞招手。球會介紹這位29歲右翼衛經驗豐富，有份協助熱刺打入2019年歐聯決賽，並擁有81頂國家隊喼帽。
奧里亞在熱刺度過4季，去季加盟西甲維拉利爾，上陣共24場，有份協助球隊打入歐聯準決賽。季後未獲續約，回復自由身。
諾定咸森林新將太多，只列部分：
+3
至於森林，今季重返英超大事增兵，不斷簽人。聯賽慘吞曼城6隻光蛋後於轉會窗關閉日再簽3人。
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