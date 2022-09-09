英女王逝世｜傳聞大半生支持阿仙奴 為保持中立堅守愛隊秘密一生
撰文：顏銘輝
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在英國時間9月8日逝世，享年96歲。盛傳英女王是英超球隊阿仙奴的球迷，究竟傳言從何而來？又是否真有其事？
事源在2007年2月，英女王在白金漢宮接見阿仙奴。事後，當年19歲的法比加斯講到他與英女王見面的經過，他說：「感覺女王都有留意足球，她告訴我她是阿仙奴的球迷。她明顯知道我是什麼人，我們還談了幾句。」因為背傷，英女王未能出席2006年阿仙奴新主場酋長球場的開幕儀式，她對此感到失望。
英國《太陽報》當年引述王室內部的消息：「女王已經支持了阿仙奴超過50年，她的母親自稱是「Gooner（阿仙奴球迷的暱稱），因為她十分欣賞前阿仙奴球員甘普頓（Denis Compton）。」他為阿仙奴贏得1948年的英甲冠軍，之後在1950年再贏足總盃。
不過，英國《每日鏡報》在2012年的報道指，英女王是韋斯咸球迷。有溫莎堡的消息人士說：「女王從不希望別人知道她支持那一隊，因為她想被視為中立。不過，當她聽到兩位職員的對話時，就放棄隱藏秘密。有個職員表示自己是米禾爾的球迷，跟另一個職員談到韋斯咸對米禾爾的打吡戰。大家都震驚，畢竟她不是一位典型的韋斯咸球迷。」
當時白金漢宮就英女王愛隊問題作出過回應：「女王在位期間看過多場足球比賽，並不時到足總盃決賽頒獎。威廉王子是現今的足總主席，這是女王交給他的工作。她支持那一隊球隊，這件不是我們會知道的事。」
英女王逝世後，國際足協所發的悼念文章中，也提到「為了堅持嚴格的中立，她從未透露過自己有沒有喜歡的球隊」。
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