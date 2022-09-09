英女王逝世｜碧咸撰長文悼念表達哀痛　比利難忘54年前初見女王

英女王伊莉莎伯二世（Elizabeth II）逝世，享耆壽96歲。消息一出，體壇巨星也紛紛哀悼，英國球星碧咸（David Beckham，台譯貝克漢）發文哀痛表示：「直到最後的日子，她都以尊嚴和優雅地為國家服務。」



英格蘭國家隊前隊長碧咸，可說是常晉見英女王的體壇人物。他曾4 次公開「面聖」，亦在2003年獲英國王室授予OBE勳銜前一年，於英聯邦運動會（The Commonwealth Games） 向英女皇獻上銀禧火炬。

碧咸在2002年英聯邦運動會向英女皇獻上銀禧火炬。（Getty Images）

英女王與世長辭，碧咸也立即在社交媒體撰文致意，他貼出3張英女王年輕時的黑白照片，哀痛寫下：「我對女王陛下的逝世感到非常難過，在登基70年白金禧慶典上，我們看到滿溢而出的愛和尊重，都是因為她這一生的奉獻。我們此時此刻感到的痛苦，再顯示她對這個國家乃至於全世界的意義。」

他續寫：「她的領導力激勵了我們，當艱難時她慰藉我們，直到最後的日子，她都以尊嚴和優雅為國家服務。她會知道我們有多愛她，我與王室同在。」

2015年，碧咸在白金漢宮參加英女王青年領袖獎（The Queen's Young Leaders Programme）典禮。（網上圖片）

碧咸在Instagram撰文悼念英女王。（截圖）

比利：我一直是英女王崇拜者

除了碧咸外，年屆80歲的比利（Pele）也在Twitter撰文表達不捨之情，「自從1968年我第一次看到女王伊利沙伯二世，我就一直是她的崇拜者。當時她來到巴西見證我們對足球的熱愛，並體驗了馬拉簡拿球場的魅力。她的影響將永遠長存。」

比利貼上與英女王的合照致意。（比利Twitter）

費達拿：悲痛萬分

除了足球壇外，瑞士網球名將費達拿也在Twitter哀悼英女王，「我對女王陛下的逝世感到悲痛萬分。」費達拿貼上在2010年溫布頓錦標賽晉見女王的合照，「她高雅、優美以及對職責的忠誠，將名垂千古。我向王室全員以及大不列顛致上我的思念與哀悼。」

坐擁20次大滿貫的費達拿，在溫網奪得個人第一座大滿貫冠軍盃。溫布頓那英倫王室氛圍，以及瀰漫古典優雅的倫敦西南區，費達拿作為「草地之王」，在中央球場高捧過8個冠軍，是四大滿貫中之最。

費達拿貼上在2010年溫布頓錦標賽晉見女王的合照。（費達拿Twitter）

此外，體壇不少名將也紛紛發表哀悼。

哈利卡尼（英格蘭足球隊隊長，Harry Kane）：女王為英國服務多年，鼓舞過無數人。安息吧，女王陛下。

摩連奴（羅馬教練、曾三奪英超冠軍，Jose Mourinho）：我很難過，我在英國生活多年，我的家庭都在那兒。她是美妙的人物，沒有人不尊重她，她是偉大的女王。

法拉（英國長跑手，Mo Farah）：女王得到全世界愛戴，與她見面是我生平其中最大榮譽。