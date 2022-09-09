英女王逝世｜英超賽會宣布今周末聯賽暫停　低組別聯賽齊叫停

英女王伊利沙白二世辭世，享年96歲。為了悼念英女王，英國傳媒早已盛傳本周末的英超將會延期。英超賽會今日（9日）宣布，暫停今輪的聯賽。



英女王與世長辭，全英籠罩一股悲傷的氣氛，英國國內的不少體育賽事先後延期及取消，當中包括英格蘭與南非的板球測試賽﹑PGA錦標賽第二日及兩場英冠皆受影響。英國多間傳媒透露，今周末的英超聯賽大有機會暫停。

英格蘭足球本周末全停

英國政府周五公布全國哀悼期的指引，不會強制取消哀悼期包括國葬當日的體育活動，是否如期舉行交由各組織自行決定。不過，指引建議主辦單位取消或推遲在國葬當日的活動。

北愛爾蘭足總率先宣布，本周末的足球比賽延期。英超賽會其後發聲明，表示與英超各支球會商討後，為了悼念並向英女王致意，故此決定暫停今輪的英超聯賽。根據英國《泰晤士報》的消息，部分球會認為這是出於敬意而下的決定。負責低組別聯賽的英格蘭足球聯會（English Football League），同時跟隨英超的停賽決定。

英超今個周末因悼念英女王而暫停一周。（Getty Images）

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