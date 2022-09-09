美網｜為英女王默哀　女單決賽名單出爐　查比雅再寫非洲網球新章

突尼西亞網球女將查比雅（Ons Jabeur，台譯加博）今日（9日）出戰女單4強戰，以直落兩盤擊敗法國對手加西亞（Caroline Garcia），成為史上第一位打入美網女單決賽的非洲及阿拉伯球員。她將在決賽與世界第一的波蘭女將施安迪（Iga Swiatek）爭奪生涯首個大滿貫冠軍。



英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周四（8日）安詳去世，享年96歲。美網在女單4強賽前，也為英女王默哀。

5號種子查比雅在今賽以一面倒優勢壓制17號種子加西亞，完全沒有給對手破發機會，且4度打破對手發球局，主導全場賽事。她僅在短短1小時6分鐘內，便以6：1、6：3取得勝利，繼今年溫網後再度打入大滿貫決賽。

查比雅主導全場，僅花66分鐘便成功打入決賽。（Getty Images）

查比雅是首位非洲、突尼西亞、阿拉伯女球手殺入美網決賽，為非洲網球再寫新章。28歲的查比雅在賽後表示，「這感覺太棒了。在溫布頓之後，我承受了很大的壓力。我真的鬆了一口氣，打出應有的水準。」她坦言決賽已不只是關於「網球」，「我要打出水準，贏下冠軍。」

查比雅再創非洲網球歷史，成為首闖美網女單決賽的球手。（Getty Images）

決賽硬撼世一施安迪

查比雅的決賽對手，是現任世界第一、波蘭球星施安迪。她今在美網女單4強賽中展現韌性，在第三盤一度面臨2：4落後下，神逆轉連贏4局，最終以盤數2：1力克世界第6、白俄羅斯女將莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。施安迪職業生涯第三度躋身大滿貫決賽，同時也是她首次打入美網決賽。二人均力爭生涯首座美網金盃。