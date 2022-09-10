美網｜艾卡拉斯苦戰入決賽鬥魯迪　獲勝將成史上最年輕「一哥」

網球三王時代漸漸走到尾聲，新星蠢蠢欲動，周日美網決賽之後，將會產生新「一哥」。

西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz，台譯艾卡拉茲）在美網準決賽再次苦戰5盤，淘汰主場希望迪阿科（Frances Tiafoe，台譯帝亞佛），將與挪威球手魯迪（Casper Ruud）爭奪首座大滿貫，以及世界第一。



3號種子艾卡拉斯在16強及8強都打足5盤，上仗對冼拿（Jannik Sinner）更激戰5小時15分鐘，近凌晨3時才取勝。準決賽對本屆最大黑馬，22號種子迪亞科，一樣難打。

艾卡拉斯首次殺入大滿貫決賽，有機會成為史上最年輕世界第一。（Getty Images）

艾卡拉斯連續3仗打足5局 體力消耗多

19歲的艾卡拉斯先在首盤「搶七」失利，先失一盤，接着連贏6：3及6：1。第4盤，艾卡拉斯保住首個發球局，接下4局相當激烈，互相破發，結果再次搶七，迪亞科再次得手，追平盤數2：2。艾卡拉斯在決勝盤3度破發，終於6：3拿下決勝盤。連續第3場打足5局，今仗惡戰4小時19分，難怪他取勝後再次重現上仗場面，躺在球場上喘息。

艾卡拉斯再次「攰到瞓地」，激戰取勝。（美聯社）

艾卡拉斯19歲極速上位 贏決賽即創歷史

艾卡拉斯為1990年美國名將森柏斯後，職業年代第二個殺入美網決賽的青年球手，同時有望成為史上最年輕世界第一男單，打破2001年澳洲名將曉域（Lleyton Hewitt）20歲登頂的紀錄。激戰過後，他說世界第一名銜就在眼前，同時也很遠，「我的對手超乎想像，要傾盡全力」。

艾卡拉斯與迪亞科惡戰過後，識英雄重英雄。（美聯社）

手下敗將迪亞科則非常激動，「艾卡拉斯將會贏下很多大滿貫，很高興跟你對壘。我終有一天，會回來贏下這錦標」

迪亞科背負主場球迷希望，僅差少許。（Getty Images）

新科大滿貫得主即誕生 魯迪亦爭世界第一

艾卡拉斯將在決賽遇上5號種子魯迪，他在準決賽以3：1氣走卡卓洛夫（Karen Khachanov），繼本年法網第二度殺入大滿貫決賽；他在法網決賽直落三盤負拿度。雙方同為爭取個人首座大滿貫，以及世界排名第一地位。

西班牙名將費雷羅（左一）支持愛徒，相當興奮。（Getty Images）

艾卡拉斯無疑體力消耗較多，而且近兩場賽事每到4次決勝局搶七都全數失敗。但他在往績上佔優，兩次對魯迪都直落兩盤獲勝，包括本年4月邁阿密公開賽決賽，艾卡拉斯取勝而首奪ATP大師賽錦標。

挪威的魯迪一旦獲勝，亦會登上世界第一。（Getty Images）

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