美網｜基域奧斯八強止步後連摔兩拍　法網亞軍魯迪首入美網四強

美國網球公開賽（美網）男單八強，澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）與俄羅斯球手卡卓洛夫（Karen Khachanov）苦戰5局，終以5：7、6：4、5：7、7：6、4：6落敗，賽後怒摔兩塊球拍。

卡卓洛夫四強對手將是八強擊敗意大利球手貝歷天尼（Matteo Berrettini）的挪威新星魯迪（Casper Ruud）。



基域奧斯與球證握手後，連摔兩球拍。（Getty Images）

兩個月前成功打入溫布頓決賽的基域奧斯，八強對卡卓洛夫第一盤尾段被打破發球局，先輸一局5：7；第二盤基域奧斯在第三局成功破發，並保持優勢，以6：4贏得第二盤；第三盤雙方戰至5：5後，基域奧斯再度被破發，輸5：7。

第四盤二人激戰至決勝局，最終基域奧斯以細分7：3勝出；決勝第五盤，基域奧斯首局即被破發，卡卓洛夫最終以6：4贏得最終盤，大分3：2勝出，晉級四強，準決賽會面對挪威球手魯迪。基域奧斯賽後連續摔爛兩塊球拍發泄。

卡卓洛夫力戰3小時後勝出，晉級四強。（Getty Images）

挪威球手魯迪在八強跟意大利球手貝歷天尼對戰，首盤在開局4：0下順利以6：1贏出；第二盤魯迪一度領先5：1，後被貝歷天尼破發，一度被追至5：4，魯迪成功守住發球局，以6：4再下一城；第三盤魯迪落後1：4後發力追上，雙方戰至6：6平手，魯迪最終以細分7：4贏得決勝局，大分以3：0取勝晉級。

魯迪在今年法網首闖大滿貫決賽，他不敵拿度得亞軍。世界排名第五的他，力爭生涯首個大滿貫錦標。