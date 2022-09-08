美網｜艾卡拉斯惡戰淘汰冼拿近凌晨3點寫紀錄　男單4強名單出爐

19歲西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz，台譯艾卡拉茲）在美網男單8強，與意大利好手冼拿激鬥5小時15分鐘後，淘汰對手晉身4強。這場5盤大戰在當地時間凌晨2時50分結束，成為自網球公開化年代後美網第二長大戰。



世界排名第4的艾卡拉斯，過去與冼拿交手3次只得1勝，且近兩次對賽都敗陣而回，今天他甫開賽就率先破發，在3：3平手時連贏3局，以6：3取得領先優勢。

然而，二人在第2盤開始進入拉鋸戰，冼拿在第12局化解4個賽末點並戰至「搶七」（決勝局制Tie-Break），打到7：7時該意大利好手頂住壓力，連得2分，成功追回一盤。其後二人戰局愈演愈烈，第三盤同樣打到「搶七」分勝負，冼拿以7：0勝出，再次取得盤數2：1優勢。

艾卡拉斯今仗反敗為勝。（Getty Images）

艾卡拉斯被判警告

第四盤，艾卡拉斯首局就被破發，但他在第6局還以顏色，將戰局扳成3：3平手。但他未能站穩陣腳再被破發，一度情緒失控將球打向觀眾席被判警告。他在第10局化解1個賽末點後，成功以7：5扭轉劣勢，逼對手打至決勝盤。

21歲的11號種子冼拿最終未能保住領先優勢，坦言感到遺憾。（Getty Images）

二人在這場拉鋸戰咬緊牙關，打到第8局成為勝負關鍵，艾卡拉斯成功破發取得5：3領先，最後成功保住發球局，如願取得勝利，在當地時間凌晨2時50分終結束這場激戰。

艾卡拉斯以6：3、6（7）：7、6（0）：7、 7：5、6：3反勝冼拿，今場5小時15分鐘的「馬拉松大戰」，創下賽史第二長紀錄，僅次於張德培和瑞典名將艾堡（Stefan Edberg）在1996年的男單4強賽，當時二人打了5小時26分鐘才分出勝負。

冼拿與艾卡拉斯力戰5盤終分勝負。（Getty Images）

男單4強名單出爐

艾卡拉斯在前一場的16強也與前美網冠軍施歷打足5盤3小時54分鐘，當時打到約凌晨2時30分，今場奪勝後不禁激動抱頭並累得躺在地上。被視為奪冠熱門之一的艾卡拉斯，經過連續兩場的5盤大戰，終奪下生涯首張大滿貫4強入場券。他將在下場對上淘汰拿度出局、美國第22號種子迪阿科（Frances Tiafoe），爭入決賽。

至於另一場4強戰，由俄羅斯好手卡卓洛夫（Karen Khachanov）對上挪威第5種子魯迪（Casper Ruud）。