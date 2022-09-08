美網｜迪亞科闖大滿貫4強成最大黑馬　西班牙新星激戰逾5小時晉級

美國網球公開賽男單16強擊敗拿度（Rafael Nadal，台譯納達爾）的迪亞科（Frances Tiafoe，台譯帝亞佛），周四（8日）8強戰直落三盤擊敗俄羅斯好手魯比夫（Andrey Rublev，台譯盧布列夫），不僅成為近16年來首位晉身美網男單4強的美國球手，更是相隔50年再有美國黑人球手闖美網男單準決賽。



世界排名第26、年僅24歲的迪亞科，因樣子酷似NBA球星勒邦占士（LeBron James）而被稱為「網球版占士」。日前他在16強擊敗力爭生涯第23座大滿貫的拿度，勇闖美網8強，一戰成名。

賽後他開心發現勒邦占士Twitter轉貼自己的贏波貼文，並寫上：「恭喜年輕大帝（Young King），你贏了！」迪亞科透露在休息室看到貼文時樂不可支，還思考該不該馬上回覆，但他最後仍選擇故作鎮定，過3小時後才再轉發。

迪亞科在美網擊敗拿度晉身8強，成為今屆最大黑馬。（Getty Images）

首闖大滿貫4強改寫多項紀錄

迪亞科勇闖8強後愈戰愈勇，今天他手上戴了寫下「為什麼不能是我」（Why Not Me）的手環上場，並以一記「Ace」球鎖定勝利。他耗時2小時36分鐘以直落三盤擊敗世界第11的魯比夫（賽後升至第9），首闖大滿貫4強並改寫多項紀錄。

他賽後說：「我喜歡在觀眾面前打球，我覺得這就是我們努力練球的原因，要向全世界展示我們能做到什麼。不要逃避它，而是要去追逐它。」

迪亞科擊敗魯比夫殺入4強，是美國16年來再有男將躋身美網4強。（Getty Images）

迪亞科是自2006年「重砲手」洛迪克（Andy Roddick）後，首名躋身美網男單4強的美國球手，而恰巧這位名將亦在觀眾席上見證這歷史時刻。洛迪克在2006年最終晉身美網男單決賽，惟敗予瑞士球星費達拿（Roger Federer）。除了是美國16年以來再有男將闖美網4強，迪亞科更成為自1972年的艾殊後，首闖美網男單4強的非裔美籍球手。

無獨有偶，迪亞科今天比賽的場地，正是以艾殊命名的艾殊球場（Arthur Ashe Stadium）。

迪亞科首闖大滿貫4強並改寫了多項紀錄。（Getty Images）

迪亞科獲勝後興奮不已，「這太瘋狂，這太瘋狂了！」他在場上採訪中續說： 「我在24小時前取得了我生命中最大的勝利（對拿度），然後再獲得了另一場重大勝利。魯比夫是一名出色的球員，這是重大的，很難再來一次，但我做到了，現在我打入了4強。」

洛迪克也是前一位為美國奪得美網金盃的球手，這已要追溯到2003年，是美國男單史上最長的大滿貫冠軍荒。迪亞科勇闖4強後，為美國男單帶來一線生機。他將在4強硬撼邁阿密公開賽最年輕冠軍、西班牙19歲新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

迪亞科手上戴了寫下「為什麼不會是我」（Why Not Me）的手環上場。（Getty Images）

苦戰逾5小時 西班牙新星闖4強

艾卡拉斯同日男單8強激鬥意大利11號種子冼拿（Jannik Sinner），二人大戰5小時15分鐘，前者在鬥足5盤下，終以6：3、6：7、6：7、 7：5、6：3反敗為勝，生涯首闖大滿貫4強。