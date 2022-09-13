意甲｜戴巴拿盡顯功架救羅馬　力挫安玻里終止連敗頹勢

全靠保羅戴巴拿顯出功架，先轟一腳精彩遠射，再為譚美阿巴謙送上通透的妙傳助攻，羅馬得以終止頹勢，在周一意甲作客贏安玻里2：1。



今夏以自由身加盟羅馬的阿根廷攻中戴巴拿，在17分鐘把握安玻里一次解圍不遠，在娥眉月頂一控，順勢一抽，皮球直飛上角入網，為羅馬領先。不過，安玻里的班迪尼利在43分鐘追平，兩隊半場踢成1：1。

Some Juventini were celebrating that Juve didn't renew Dybala's contract looooooooooooooooool pic.twitter.com/Xg0mKRuBRY — Lefteris Loukas fan (@aziz_zgh) September 12, 2022

羅馬近期陷頹勢，上輪聯賽作客被烏甸尼斯大炒4：0，之後歐霸盃又作客以1：2不敵盧多格德斯。在下半場的71分鐘，羅馬靠戴巴拿及阿巴謙的合作取得致勝一球，戴巴拿在右路引球推進，入到禁區，面對對方兩名球員看管，他用左腳傳中至遠柱，繞過安玻里整條防線，阿巴謙第一時間射入，羅馬領先2：1。

羅馬在尾段獲得12碼，但羅倫素柏歷堅尼一射中楣，未能擴大紀錄。完場前，安玻里的丹尼爾艾卡普領紅被逐，最終羅馬維持2：1勝局完場，終止連敗。羅馬贏波後6戰13分排第5位，安玻里得4分排第16位。