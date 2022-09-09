歐霸｜羅馬作客保加利亞出師不利　摩連奴稱與英國人民同呼吸

上季歐洲協會聯賽盟主羅馬，今季歐霸分組賽首場作客保加利亞的盧多格德斯，可惜出師不利，以1：2不敵對手。摩連奴在英格蘭球壇打滾多年，賽後亦有悼念剛剛離世的英女王。



歐霸分組賽C組，由摩連奴領軍的羅馬作客鬥盧多格德斯。戰至下半場中段才有交收，主隊的蘇沙先下一城，羅馬86分鐘由烏茲別克國腳蘇梅洛度夫建功追平，惟2分鐘後由盧拿圖絕殺。羅馬歐霸首戰出師不利，以1：2不敵對手。

羅馬出戰歐霸首仗出師不利，作客保加利亞1：2落敗。（美聯社）

羅馬繼意甲慘吞烏甸尼斯4蛋後，再吞一敗。摩連奴認為縱然球隊表現不至於上佳，但足以有分落袋，「今場戰果反映不了實質表現，我們在末段取得追平入球，卻立即再失守，感覺上就像可以錯的全都錯。」摩連奴坦言，幸好分組賽階段有空間給予他們失分，並承諾下周要在主場全取3分。

比賽進行的同時，傳出英女王伊利沙白二世的死訊。摩連奴在英格蘭球壇打滾多年，他也感到十分傷心，「我在英國不是外國人，這是我的家，我在英國生活多年。她（英女王）是偉大的象徵，全國上下也非常尊重她。」

摩連奴在英格蘭打滾多年，對女王的逝世同感悲痛。（美聯社）

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