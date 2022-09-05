摩連奴遇意甲掌帥生涯聯賽最大敗仗　羅馬守衛連環派膠︱有片

由摩連奴（Jose Mourinho）帶領的羅馬終止意甲開季4場不敗走勢，作客慘敗烏甸尼斯4蛋，創下摩帥執掌意甲球隊於聯賽的最大敗仗。



羅馬開局已有保羅戴巴拿錯失機會，其後守將卡斯杜柏更送大禮，禁區內想用心口將皮球回傳守門員，卻被烏杜洛快一步射入。

羅馬一直咬緊比分，下半場右閘切歷克（Mehmet Zeki CELIK）突破越位單刀壓入禁區，「得住」身位下被對方守衛洛迪高比卡奧從後撞跌，球證卻非但沒有判12碼，更將控球權判給烏甸尼斯；VAR更從未介入、提醒主球證到場邊「睇機」。即使羅馬球員強烈抗議跟投訴，球證依然維持原判。

羅馬球員向球證投訴。（Getty Images）

羅馬之後輪到守門員魯爾柏迪斯奧犯錯，撲救時將對手的彈地波拍入網窩，結果以0：4大敗一場。這是摩連奴執教生涯中，在意甲聯賽的最大敗仗。摩帥此前也只有兩次在不同國家的頂級聯賽輸4球或以上，包括2010年帶領皇馬吞巴塞5蛋；2016年執掌紅魔時以0：4不敵車路士。

摩連奴賽後大讚對手防守出色，懂得控制比賽節奏，而且球員體型強壯，「這是場艱難的比賽，只要我們先落後，我們就『中伏』了。我們有機會先開紀錄，戴巴拿是今場最佳球員，但烏甸尼斯每次反擊，總會製造到機會或入球。」

摩連奴創下自己執教意甲生涯的最大敗仗。（Getty Images）

有傳媒問到摩帥如何看待球證判決，摩連奴口裡說不，「當你輸0：4，還談論球證就很可笑了，若說我們是因球證而落敗，這並不公平，我們為自己的犯錯而付出代價。」

不過他身體還是很誠實，忍不住評價球證的表現，「我無法隱瞞大家（我的想法），像這樣充滿對抗性的比賽，第一張黃牌竟然是由場上的『藝術家』（戴巴拿）取得，這點很矛盾。」

「我發現球證對烏甸尼斯來說，是個完美的好裁判。球證表現沒有很慘重，他的發揮符合其水平。」

摩連奴最後形容賽果「醜陋」，但他寧願輸一場0：4，也不想輸4場0：1，「這就是人生，我們向前看吧。」