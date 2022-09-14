歐聯｜部分利物浦球迷拒為英女王默哀　兩種聲音晏菲路激戰半分鐘

利物浦在歐聯A組主場對阿積士，靠祖爾麥迪比完場前絕殺，以2：1勝出。為悼念日前逝世的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），賽前有半分鐘默哀儀式。雖然名宿杜格利殊及桑拿士都呼籲球迷尊重英女王，但仍有少量球迷在默哀期間發生噓聲或大呼小叫，另一批球迷就發出「殊」的聲音，希望那些球迷收聲，而大部分球迷都有肅靜。



了解背後原因：英女王逝世︱利物浦球迷叛逆行為再成焦點 噓國歌為何成為習慣