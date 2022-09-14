歐聯速評｜熱刺經歷「黑色三分鐘」　兩隊換人決定勝負關鍵

歐聯D組，英超的熱刺折戟沉沙，作客葡超的士砵亭，在完場前經歷「黑色3分鐘」連失兩球，最終以0：2敗陣。熱刺主帥干地採用高壓的踢法，確有成效，有不少入球機會，但球員體能難以維持90分鐘。到下半場中後段，熱刺的一對防中連右閘更加有黃牌在身，不敢有過分的攔截，但干地無視後備席的球員，全場竟然只換了一次人。用體力化踢法但不換人，高壓怎能持續到尾？



熱刺射手李察利臣今場4次攻門，1次中目標，未能將埋門轉化為入球。（Getty Images）

熱刺全場唯一一次換人在72分鐘，干地將今季表現平庸的孫興慜調走，由瑞典攻中古路施夫斯基入替。

到尾段，熱刺的中場線開始跟不上搶逼的節奏，賓坦古亞在61分鐘領黃，另一防中賀積查治亦在84分鐘被罰黃牌，右閘艾馬遜則於81分鐘也獲黃牌。體能跟不上之餘，有黃牌在身的球員，自然都踢得更小心，不敢在防守上大動作。

熱刺前鋒哈利卡尼今仗表現平平。（Getty Images）

士砵亭鋒將馬高斯愛華士是熱刺的青訓產品，今仗倒戈表現搶鏡。（Getty Images）

然而，干地無視史基普、比蘇馬等後備席上的中場球員，沒有換人意欲，想累死一班正選嗎？疫情後各項事賽增加換人名額，本來就對踢體力化足球的球隊有利，尤其是板凳深度充足的強隊，正選踢到疲倦時可以換更多新力軍入替，維持強度。

熱刺領隊干地今場只換了一次人。（Getty Images）

結果，兩隊的換人調動成為今場勝負關鍵。

干地的熱刺好像很吝嗇換人名額，一個就「夠晒數」。對方士砵亭就換了4人，而且兩個入球都是來自體能充沛的後備兵。

保連奴在76分鐘入替，90分鐘為士砵亭建功領先。（Getty mages）

90分鐘，士砵亭角球攻勢，保連奴頭槌頂入。93分鐘，保連奴轉為助攻，剛入替的艾化高美斯左路突破，衝破基斯甸羅美路及艾馬遜的防線，殺入禁區，起腳射入，幫主隊贏到2：0完場。

士砵亭首次在歐聯比賽擊敗英超球隊。