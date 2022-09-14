歐聯速評｜巴塞反客為主比數未能反映形勢　浪費機會要付出代價

歐聯C組大戰，拜仁慕尼黑主場以2：0擊敗巴塞隆拿，只看比數，看來拜仁贏得輕鬆，但形勢上是另一回事。巴塞上半場反客為主，逼搶有效，攻勢浪接浪，倒戈的羅拔利雲度夫斯基、柏迪及拉芬夏都有埋門，只是全部都被浪費。上天總會懲罰不斷浪費機會的球隊，換邊後拜仁把握死球進攻開紀錄，最後以2：0取得勝利。



8分鐘，加維禁區內橫傳，柏迪左腳一射，被紐亞用腳擋出。14分鐘，紐亞誤傳舊隊友羅拔利雲度夫斯基，險釀成大錯，幸好烏柏美卡奴及時趕到封位。15分鐘，加維禁區外抽射高出。17分鐘，加維放斜線入禁區，利雲度夫斯基一控再射又高出。21分鐘，馬高阿朗素左路傳中，無人看管的利雲度夫斯基近門一頂，被紐亞救出。

巴塞上半場幾乎按住拜仁強攻，黃金機會一個接一個，看來打開紀錄只是時間問題。然而，巴塞最終全場也找不到入球。

巴塞今場控球稍佔優勢，有53%，射門有18次，比拜仁的13次多，但兩隊同樣4次射中目標。巴塞今仗3次錯失絕佳機會，相反拜仁就沒有。

巴塞教練沙維大讚球隊踢得好，但埋門把握力很差，他說：「我們有6個、7個入球的大好機會，但全部都錯失了，而拜仁就把握到他們的機會。我們踢得非常好，如果我們入到波的話，會有另一樣的結果。這是歐聯的比賽，你要拼盡，盡力避免在防守角球時失誤，被對方領先1：0。」

今場有腳射門中柱的巴塞中場柏迪說：「賽果不能反映真實的故事！我們上半場的發揮值得比0：0更好的比數，我們有領先的機會的。不過，當你面對拜仁這種對手時，一而再錯失機會，你最終要付出代價。我們在角球防守中有失誤，他們把握到領先。」