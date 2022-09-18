大埔行山｜漫步大埔滘四色林徑　跟從官方環迴路徑清晰易行

港英政府自1926年起在新界進行植林，大埔滘自然護理區當時原稱「大埔滘植林區」；由於當時栽植的主要為馬尾松，故又稱作「松仔園」，而四色林徑的起點是位於大埔滘管理站入口處，這四條分別為紅徑（3公里）、藍徑（4公里）、棕徑（7公里）、黃徑（10公里）的四條山徑，依山腰而建的小徑，四條皆為環迴路線。



今次介紹的路線中段只適宜有豐富行山經驗人士，同時不建議小朋友同行，請自行考量風險，但大家都可以嘗試走整條官方的四色徑，路徑清晰易行，絕對是親子路線！

在大埔滘自然護理區的指示牌上走數步，留意左面會看見教育徑的門牌。樓梯過後便是一段大平路，遇見分支左轉往「黃、啡路」走。之後是一段平路和少量樓梯。之後再遇到兩次分支都是往「啡路」走。「官方路線」難度不高，輕鬆走之餘可以欣賞林景。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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由此點開始便不是官方路線（路不通行的牌），只是Google Map上有的路線，雖然有明顯的路徑，但滿地樹葉容易絆倒，建議一直走官方路線的「啡路」或選取其他顏色路徑。

落到底沿右方的「大埔公路」指示牌走。之後繼續往「大埔公路」及「紅、藍路」走。再次遇分支往大埔滘自然教育徑的「終點」及「四色路牌」方向離開。沿路唯一的景點，一定要打卡啦！走之前剛好經過休憩地方。行咗差唔多5小時終於走啦，好滾動！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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建議可以直接由起點按自己能力走一整條顏色官方路徑。有興趣一齊探索新路線歡迎同行！

交通詳情：乘搭九巴72號、72A號、73A號、74A號或專線小巴28K號，於松仔園站下車。

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】