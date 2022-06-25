沙田行山路線｜大圍紅梅谷起步行九沙古道　再上畢架山落黃大仙

低壓槽正影響廣東沿岸，今周天氣仍然不穩，周三預報多雲，有驟雨及狂風雷暴，小組活動安排走紅梅谷起步，如早上天氣太差會取消。

（出發日期：2022年6月15日）



早上天陰，未有下雨，如常出發到大圍早餐。9時15分在大圍站D 出口集合，四人一組起步經金獅花園上紅梅谷，走教育徑接引水道，前行至岔口，轉入十二管走九沙古道出麥徑第5段的涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由紅梅谷上九沙古道👇👇👇

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休後，逆走麥徑第5段上畢架山，接橫山徑至回歸亭前野豬林路下山，經八仙廟下獅子山公園。等齊人梳洗後經天馬苑、馬仔坑公園下黃大仙中心下午茶。今日頗順利，只是入九沙古道途中灑過陣雨，全日都陰天走約11公里，四個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，休後上畢架山落黃大仙👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

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