西甲｜阿辛斯奧熱身後無緣上陣發脾氣　安察洛堤賽後輕鬆拆彈

西甲皇家馬德里主場以4：1擊敗馬略卡。而賽事中未有登場的皇馬中場球員阿辛斯奧（Marco Asensio）在後備席發脾氣，顯然對無法上場非常不滿。皇馬領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）在賽後記者會時表示理解。



皇馬先落後一球下，連入四球反勝。（Getty Imges）

皇家馬德里迎戰馬略卡的賽事中，在先失一球下，憑費達歷高華維迪、雲尼斯奧斯、洛迪高與魯迪加的入球，反勝對手，保持聯賽全勝紀錄。

先列後備的阿辛斯奧，領隊安察洛堤指示他熱身準備，最後卻未有換他上場。阿辛斯奧回到後備席時，先將訓練衣擲向座位方向，再踢地場上水樽，到後備席坐下前，將自己位上的水樽猛摔，並叉起雙手。

阿辛斯奧發脾氣影片：

Footage of Asensio going mad after realizing he wont play a minute yet again! pic.twitter.com/WkYv7Fdzw2 — HD (@HusuJr) September 11, 2022

安察洛堤賽後表示，能理解阿辛斯奧的不滿。（Getty Images）

領隊安察洛堤賽後指，他能理解阿辛斯奧的不滿。「這代表他想上場，想被重視。我知道這段時間，他是最被影響的球員，我以後會再考慮的。我完全理解他的憤怒。」目前為止，阿辛斯奧本季只上陣了17分鐘。

安察洛堤在上月時指阿辛斯奧要求離隊。雖然曾有傳曼聯對他有興趣，但曼聯最終選擇收購卡斯米路。阿辛斯奧將在季未約滿，皇馬為免人財兩失，或會在一月時把他出售。