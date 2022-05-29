歐聯決賽｜雲尼斯奧斯一箭定江山　皇馬挫利物浦第14度封王

萬眾矚目的歐聯決賽，因為利物浦球迷未能準時入場，令球賽延遲逾半小時。紅軍上半場較有優勢，文尼一次射門被高圖爾斯撲到再中柱。縱然皇馬機會不多，但末段一次機會便送入網，可惜越位在先，兩軍半場打成0：0。

皇馬換邊後由雲尼斯奧斯近門撞射建功，59分鐘領先利物浦一球，結果皇馬憑這個入球擊敗紅軍，歷來第14次歐聯稱霸。



利物浦兩名中場大將法賓奴及堤亞高艾簡達拿早前受傷，一度傳出無緣歐聯決賽，主帥高普賽前表示二人已歸隊操練，今仗更出現在正選名單，與隊長佐敦軒達臣扼守中場。皇馬方面，繼續由尖刀賓施馬領銜，配合雲尼斯奧斯及費達歷高華維迪攻堅。

開賽前夕，因為利物浦球迷入場有阻滯，球賽將會延遲15分鐘開賽。根據《天空體育》記者現場報道，當在場球迷得知延遲後，場內傳來不少噓聲。其後傳出場外手持門票的球迷，更指場外更放催淚彈，然後大會再延多15分鐘，香港時間深夜3點30分開賽。

因為安全問題，今場決賽延遲15分鐘開賽。（Getty Images）

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皇馬早段縮得較後，利物浦取得較多控球權，兩軍踢得相當謹慎，首15分鐘未有射門。16分鐘，阿歷山大阿諾特右路傳中，沙拿快腳一射，高圖爾斯反應快撲出，其後堤亞高及沙拿的射門，同樣被高圖爾斯沒收。

高圖爾斯僅僅撲出文尼的射門再中柱，皇馬上半場力保不失。（Getty Images）

利物浦愈踢愈好，沙迪奧文尼推入大位起腳，高圖爾斯撲到再中柱彈出，再一次為皇馬化解危機。阿諾特再一次在右路推進傳中，沙拿頭槌攻門，惟角度欠奉，高圖爾斯亦一抱入懷。

皇馬上半場零星攻勢，但一次攻勢卻非常有威脅，利物浦防線走甩賓施馬，接應長傳單刀面對艾利臣，冷靜地扣過守衛再起腳，引起禁區內一輪混戰，疑似由法賓奴撞回賓施馬腳下，其後射入空門，可惜翻查VAR後越位在先，入球無效。

皇馬半場機會不多，但首次攻門即將皮球送入網內。（Getty Images）

皇馬上半場攻勢側重左路的雲尼斯奧斯，華維迪右路地波傳中，阿諾特未有好好看管伏兵遠柱的雲尼斯奧斯，近門撞射破網，59分鐘打破缺口，皇馬領先1：0。利物浦隨即反撲，沙拿推入大位起腳，高圖爾斯單手撲出，再保住皇馬不失。

雲尼斯奧斯撞射建功，59分鐘助皇馬先開紀錄。（Getty Images）

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落後一球的利物浦換人求變，先以迪亞高祖達取代表現平平的路爾斯戴亞斯，其後再換入法明奴及拿比基達增強攻力，試圖平反敗局。

落後一球的利物浦求變，換入法明奴及拿比基達。（Getty Images）

利物浦繼續強攻，法明奴落底傳中，穿過人群落在拿比基達腳下，第一時間撞射卻「大撻」，其後沙拿近門另一次攻門，高圖爾斯再度化險為夷。皇馬相隔4年再挫利物浦，最終一球小勝，贏得球會史上第14次歐聯錦標。

高圖爾斯撲出沙拿射門，再救險球。（Getty Images）

利物浦正選陣容：

門將：艾利臣

後衛：阿歷山大阿諾特﹑干拿迪﹑雲迪積克﹑羅拔臣

中場：法賓奴﹑佐敦軒達臣﹑堤亞高艾簡達拿

前鋒：路爾斯戴亞斯﹑沙拿﹑沙迪奧文尼



皇馬正選陣容：

門將：高圖爾斯

後衛：卡華積﹑艾達米列達奧﹑阿拉巴﹑費蘭特文迪

中場：莫迪歷﹑卡斯米路﹑卻奧斯

前鋒：費達歷高華維迪﹑賓施馬﹑雲尼斯奧斯



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