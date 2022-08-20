西甲｜皇馬白金中場線換代　卻奧斯莫迪歷寫情信送別卡斯米路

曼聯為救差劣戰績，快速簽下巴西國腳卡斯米路。皇馬上下，如一手培育小孩長大成人，歡送這位五奪歐聯功臣。

皇馬的社交媒體連發多帖，回顧這些年來卡斯米路的精彩場面，而一起建功立業的中場拍檔卻奧斯及莫迪歷，分別寫「情書」送別小弟。



卡斯米路在皇馬贏盡錦標，榮光之中必有戰友身影。卡斯米路與卻奧斯及莫迪歷組成一條白金中場線，他較兩人分別年少2及6歲，且入隊時名聲未及兩位球星。時日過去，卡斯米路風光離開，兩名老隊友在西媒《馬卡報》（Marca）寫下留給卡斯米路的說話。

莫迪歷形容卡斯米路是世上最佳保鑣。（Getty Images）

莫迪歷：記得你第一次上陣……

莫迪歷加盟皇馬首季，見證卡斯米路的一隊地標戰，二人聯袂正選上陣在聯賽擊敗貝迪斯。他在信中以此開首，「卡斯（Case），仲記得你第一次上陣幾鬼緊張，我仲叫你冷靜啲，我諗緊點搞」，那刻無人料到往後發展，「你真係變咗領䄂」。莫迪歷形容卡斯米路撐起皇馬，「我哋一齊贏咗好多錦標，但我會保守我哋之間嘅時光。就算遇上壓力，甚至我哋犯錯，你一直都係咁正面」，想起歡樂時光，便感到平和。他最後寫道：「你是世上最佳的保鏢，我會很掛念你，但願你好運。如你這樣專業，如你這般性格，朋友，你應得的。」

卡斯米路的西甲地標戰，擊敗貝迪斯，莫迪歷說當時他非常緊張。（Getty Images）

卻奧斯：警告各位曼聯球員！

卻奧斯挾新科世界盃得主之名，於2014年加盟皇馬。提到卡斯米路，他說土耳其浴，「去土耳其浴，簡直係地獄」。「同你一齊，無可能唔搞到成身汗。你唔會放過我哋，幾乎去土耳其浴都要帶埋健身單車同啞鈴」，卻奧斯打趣道要警告各位曼聯球員，「你啲新隊友要知道，你當土耳其浴係健身室，做sit-up先可以攤喺地」。

歲月無聲消逝。卡斯米路首次為皇馬披甲，固然有C朗，那時的10號仔是奧斯爾，該仗梅開二度。（Getty Images）

話鋒一轉，卻奧斯坦言將非常掛念卡斯米路，「專業的榜樣，是頂級球員，還是多次救了我的戰士。而且，是個好人」。他說彼此一起創造傳奇時代，別了依然相信，友誼永固，「我保證。祝你好運，未來見。你的Toni」。

三人同得5次歐聯冠軍，不同的是卻奧斯（左）有一次在拜仁取得。（Getty Images）

皇馬多帖送別功臣 「旅程很好吧」

皇馬主帥安察洛堤昨天（19日）公開回應轉會傳聞，直言卡斯米路希望接受挑受新挑戰。不消多久，這位皇馬發掘潛力股傑作之一，快將成為曼聯球員。卡斯米路於2013年20歲時從聖保羅轉會皇馬，除了曾外借到葡甲波圖一季，其餘時間都在皇馬陣中。皇馬在官方聲時詳列他為球隊贏得18項錦標，包括5次歐聯及3次西甲。社交媒體先後發布3段短片，輯錄他的場上精彩表現、入球精華及捧盃等輝煌場面。而其中一張繪圖，14號卡斯米路，拉着初來埗到的38號卡斯米路，帖文寫道：「旅程很好吧，卡斯。」

皇馬製作不少影像，送別卡斯米路，這一幅集合最初與最後的卡斯米路。（twitter@realmadrid）

卡斯米路離隊，皇馬中場線進入新時代。市場有傳聞指皇馬有意補充人手，更再次向轉會「老友記」熱刺埋手，看中丹麥中場賀積查治。惟安察洛堤表示中場已有6人，相當充足，毋須搶人。